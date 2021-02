VIDEO Bataie cu bate in plina strada, chiar langa sediul IPJ Timis. Politia nu au reusit sa prinda pe nimeni

Politistii nu au mai gasit pe nimeni

Mai multi tineri s-au imbrancit si s-au lovit cu pumnii si cu picioarele, dar si cu bate, pe trotuar, la intrarea intr-una dintre cladirile noului cartier rezidential Cativa au coborat dintr-o masina oprita langa trotuar, cu avariile pornite, dupa care indivizii si-au impartit cu generozitate lovituri, in imaginile filmate putand fi vazut un participant care il loveste pe un altul cu o bata, in timp ce un alt bataus a sarit cu picioarele in spatele unui rival.Printre combatanti se afla si unul inarmat cu o matura.Tinerii se injura copios in tot acest timp, iar soferii claxoneaza pentru a-i opri, martorii sunand si la 112 pentru a sesiza politia, aflata la cativa metri distanta.Bataia a durat insa doar cateva minute, iar tinerii au reusit sa fuga, astfel incat politistii care au ajuns la fata locului nu au mai gasit pe nimeni.Potrivit legii, cei agresati pot depune plangere in termen de 90 de zile. Deocamdata acest lucru nu s-a intamplat.