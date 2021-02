VIDEO Bataie salbatica intr-un mall din Craiova. Mai multi tineri se lovesc cu pumni si picioare sub ochii paznicilor

Imagini surprinse in centrul comercial arata mai multi tineri care se lovesc cu salbaticie la doar cativa metri distanta de paznicii galeriei comerciale."In cursul acestei zile, politistii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, in incinta unui centru comercial din Craiova, doua persoane se agreseaza reciproc.Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, iar in urma verificarilor efectuate acestia au stabilit faptul ca intre 2 tineri pe de o parte si alti 2 pe de alta parte ar fi izbucnit un conflict spontan.In urma altercatiei, un tanar de 21 de ani, din Craiova a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice si continua cercetarile in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate in altercatie si a dispunerii masurilor legale", se arata intr-un comunicat al IPJ Dolj.