VIDEO Doua femei si-au impartit pumni si picioare la o piscina din Chiajna pana au cazut pe jos. Scena violenta a fost filmata

Incidentul s-a intamplat pe 17 august la o piscina din Militari si a fost filmat de martori. Totul a pornit de la un conflict intre mai multe femei care a degenerat intr-o bataie in toata regula.Pe imaginile surprinse de un martor cu telefonul mobil se poate observa cum cele doua tinere se lovesc cu pumnii si cu picioarele, iar una dintre ele cade. Cea de-a doua continua sa o loveasca, in timp ce alte persoane incearca sa o opreasca. In final, martorii au sunat la 112 dupa ce un tanar a inceput sa o loveasca violent pe femeia care a continuat bataia."La data de 17 august, in jurul orelor 18:34 Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin apel 112 de catre o femeie, cu privire la faptul ca in comuna Chiajna, la piscina unui complex rezidential mai multe persoane se ceartau si aruncau cu lucruri. La fata locului s-au deplasat imediat politistii din Chitila pentru efectuarea de activitati specifice insa, in momentul in care acestia au ajuns la locatia respectiva conflictul nu se mai afla in desfasurare.In urma activitatilor specifice, politistii au identificat 3 persoane de cetatenie engleza, respectiv doua fete si un baiat, acestea fiind conduse la sediul politiei din Chiajna pentru audieri. Persoanele in cauza nu au semnalat savarsirea vreunei agresiuni si nu au formulat plangere penala prealabila pentru comiterea vreunei fapte de natura penala, privind incidentul respectiv. De asemenea, nici administratorul societatii respective nu a semnalat organele de politie cu privire la comiterea vreunei fapte de natura penala.In urma imaginilor aparute in spatiul public, politistii din Chiajna efectueaza verificari pentru stabilirea cu exactitate a conditiilor si imprejurarilor in care a avut loc incidentul, in vederea luarii masurilor legale care se impun", se arata intr-o informare a IPJ Ilfov.Administratorii piscinei au precizat ca scandalul a pornit intre trei cetateni straini care se aflau in stare de ebrietate.