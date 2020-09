VIDEO Scene violente in cartierul Rahova. Un barbat batut cu bata si lasat inconstient dupa o cearta intre copii

"Scandalul dintre trei parinti din cartierul Rahova a pornit de la o cearta intre copii, care a degenerat in momentul in care unul dintre parinti a gasit de cuviinta sa foloseasca o bata pentru a-l lovi in zona capului pe un altul, un barbat de 45 de ani.Scandalul a fost oprit instantaneu, la fata locului ajungand colegii nostri care au solicitat interventia unei ambulante pentru persoana ranita aflata in stare de inconstienta din cauza faptului ca a pierdut mult sange", arata Sindicatul Europol, pe Facebook