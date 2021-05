Bill Gates divorteaza. Cum se imparte uriasa avere de peste 130 de miliarde de dolari

Fundatia Bill si Melinda Gates

Divortul lui Bill si Melinda Gates va implica decizii complexe cu privire la modul de gestionare a averii lor dupa 27 de ani de casatorie. Iata detalii despre averea lor si despre activitatile filantropice ale cuplului. Bill Gates este a patra cea mai bogata persoana din lume, cu o valoare neta de 130,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.Gates a renuntat la Universitatea Harvard pentru a co-fonda gigantul tehnologic Microsoft impreuna cu prietenul de la scoala Paul Allen in 1975. Gates detinea 49% din Microsoft la oferta publica initiala din 1986, ceea ce l-a facut instantaneu multimilionar.Odata cu cresterea exploziva a Microsoft, el a devenit in curand cea mai bogata persoana din lume. De atunci a pierdut acest titlu, partial donand bani pentru cauze filantropice. Fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, directorul executiv al Tesla Inc, Elon Musk , si seful Louis Vuitton, Bernard Arnault, si familia sa ocupa cele trei locuri de top pe lista bogatiei Forbes, cu Gates pe locul 4.Cuplul a infiintat Fundatia Bill & Melinda Gates din Seattle in 2000. Este una dintre cele mai mari organizatii caritabile din lume, cu accent pe sanatate publica, educatie si schimbari climatice.Subventiile sale au inclus aproximativ 1,75 miliarde de dolari pentru initiativele de vaccinare, diagnosticarea si cercetarea in timpul pandemiei coronavirusului.Fundatia a incheiat anul 2019 cu active nete de 43,3 miliarde de dolari, ultimele informatii financiare pe tot anul publicate pe site-ul sau web.Fundatia a cheltuit 5 miliarde de dolari in 2019 pentru programe in Statele Unite si in intreaga lume, excluzand costurile de gestionare.Din 1994 pana in 2018, Bill si Melinda Gates au dat fundatiei peste 36 miliarde de dolari, potrivit site-ului web al fundatiei. Warren Buffett a donat mai mult de 29 de miliarde de dolari din averea sa Fundatiei Gates din 2006, conform documentelor depuse.Cuplul, care are trei copii, are un conac personalizat cu o valoare evaluata in 2020 de 130,8 milioane de dolari, potrivit Departamentului de evaluari al judetului King, pe lacul Washington, care se afla intre Seattle si suburbiile sale din est, inclusiv Redmond, unde Microsoft are sediul central.Detaliile financiare ale divortului celor doi raman inca neclare. Acestia cauta impartirea activelor comune, conform unui acord de separare la care au ajuns, depus la Curtea Superioara a King County.Fiind unul dintre putinele state americane cu asa-numitele legi privind "proprietatea comunitara", Washington presupune ca majoritatea bunurilor dobandite in cursul unei casatorii apartin in comun sotilor si sunt impartite in mod egal intr-un divort. Sotii pot conveni, de asemenea, ca anumite active sunt proprietati separate, adica apartin uneia dintre ele. Mostenirile se incadreaza adesea in aceasta categorie.Bill, in varsta de 65 de ani, si Melinda, in varsta de 56 de ani, s-au casatorit in ziua de Anul Nou in 1994, intr-o ceremonie privata pe insula Lanai din Hawaii. Au impreuna trei copii: Jennifer, in varsta de 25 de ani, Rory, in varsta de 21 de ani, si Phoebe, in varsta de 18 ani. Bill si Melinda Gates au anuntat luni ca divorteaza dupa 27 de ani de casatorie , spunand ca "nu mai credem ca putem creste impreuna ca un cuplu"."Dupa o multime de ganduri si multa munca la relatia noastra, am luat decizia de a pune capat casatoriei noastre", a spus perechea "In ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili si am construit o fundatie care functioneaza in intreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor sa duca o viata sanatoasa si productiva."Continuam sa impartasim credinta in acea misiune si ne vom continua munca impreuna la fundatie, dar nu mai credem ca putem creste impreuna ca cuplu in urmatoarea faza a vietii noastre."Cerem spatiu si confidentialitate pentru familia noastra, pe masura ce incepem sa navigam in aceasta noua viata."Cuplul a depus cererea de divort luni in King County , arata o cautare online a dosarelor instantelor. Ei au un acord de separare, potrivit unei copii a unei cereri de divort postata de site-ul TMZ, care nu detaliaza termenii. Le numeste casatoria "rupta iremediabil".