Cum arata impresionanta vila de 127 milioane de dolari a lui Bill Gates. Are sase bucatarii, propria sala de teatru si o biblioteca uriasa VIDEO

Impresionanta locuinta, cu dotari tehnologice de ultima generatie, va trebui cel mai probabil disputata la divort, asta dupa ce cuplul Bill si Melinda Gates a anuntat luni, 3 mai, separarea dupa 27 de ani de casnicie.Evident, Bill si Melinda Gates detin mai multe proprietati, insa cea din Washington este de departe cea mai spectaculoasa.Proprietatea se intinde pe 20 de hectare, iar locuinta ocupa 4.600 de metri patrati si este construita pe patru nivele. Cea mai mare parte a casei este ascunsa intr-o colina, ceea ce face ca constructia sa para mult mai mica.Casa este complet automatizata, de la sistemele de iluminat si climatizare, pana la cele video sau de sonorizare. Spre exemplu, oaspetii lui Bill Gates pot schimba operele de arta de pe pereti prin simpla atingere a unui buton.Casa se foloseste de imprejurimile naturale pentru a reduce pierderile de caldura si pentru a regla temperatura in mod mai eficient.Una dintre cele mai spectaculoase zone ale domeniului este cea de relaxare. Piscina, spre exemplu, este dotata cu un sistem audio montat sub apa. De asemenea, pentru a ajunge din piscina pe terasa se poate inota pe sub un perete de sticla.Biblioteca este si ea uriasa si este acoperita cu un dom impresionant. Gazduieste mii de volume, unele dintre ele foarte rare, printre care si un manuscris al lui Leonardo da Vinci pentru care Gates a platit peste 30 de milioane de dolari in 1994.Potrivit arch2o.com , casa are 7 dormitoare, dar 24 de bai, sase bucatarii, o camera cu trambulina, o sala de teatru cu 20 de locuri, dar si o sala de evenimente imensa care poate gazdui peste 200 de invitati.Garajul resedintei are si acesta dimensiuni impresionante, putand gazdui cel putin 23 de masini.Mai trebuie spus ca, in urma cu mai multi ani, o persoana a fost dispusa sa plateasca, in cadrul licitatiilor anuale realizate de Microsoft , nu mai putin de 35.000 de dolari doar pentru a face turul resedintei.