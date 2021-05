Ce se intampla cu "averea" de peste 43 de miliarde de dolari a Fundatiei Bill si Melinda Gates dupa divort

"Dupa o perioada lunga de gandire si multa munca la relatia noastra, amandoi am luat decizia de a incheia mariajul. De-a lungul celor 27 de ani, am crescut trei copii incredibili si am construit o fundatie care functioneaza in intreaga lume si are ca scop ajutarea oamenilor sa traiasca vieti mai productive si mai sanatoase. Vom continua sa impartasim aceasta misiune si sa muncim impreuna la fundatie, dar credem ca nu ne mai putem dezvolta ca un cuplu in urmatoarea faza a vietii noastre. Dorim sa ne oferiti spatiu si intimitate noua si familiei noastre, acum cand incepem sa navigam in aceasta noua viata", a scris Bill Gates pe contul sau de Twitter Lansata in 2000, Fundatia Bill & Melinda Gates este una dintre cele mai mari organizatii filantropice private de pe teritoriul SUA, dar si una dintre cele mai mari la nivel mondial, cu active nete ce valoarau 43,3 miliarde de dolari la finele lui 2019.Anul trecut, investitorul Warren Buffett a donat catre fundatie actiuni ale Berkshire Hathaway in valoare de peste 2 miliarde de dolari. Actiunile companiei sale sunt cele mai valoroase de pe planeta , una singura ajungand sa coste peste 400.000 de dolari. Aceasta actiune face parte din pactul pe care mai multi miliardari ai lumii si l-au asumat, prin care promiteau ca isi doneaza averile intregi dupa moarte.Potrivit Forbes, Bill Gates este trecut ca fiind al patrulea cel mai bogat om de pe planeta cu o avere estimata la 124 de miliarde de dolari. Intr-o declaratie separata, Fundatia Gates afirma ca cei doi fosti soti vor ramane co-presedinti au organizatiei.Acest divort vine la doi ani dupa ce cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a divortat de sotia sa, Mackenzie Scott, potrivit Investing.com.Potrivit actului depus la final de an catre SEC, Fundatia Gates detinea actiuni la Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), Waste Management (NYSE:WM), Caterpillar (NYSE:CAT), Canadian National (NYSE:CNI), Walmart (NYSE:WMT), EcoLab (NYSE:ECL), Crown Castle (NYSE:CCI), Fedex (NYSE:FDX) si UPS (NYSE:UPS).Mai mult, acestia detin actiuni (peste 10% din pachetele de la bursa) sunt cele ale Schrodinger ( NASDAQ :SDGR) si Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF).De asemenea, potrivit ultimelor declaratii depuse la bursa, majoritatea activelor detinute au valori sun un milliard de dolari. Fundatia a mai declarat ca detine actiuni la Amyris (NASDAQ:AMRS), Vir Biotech (NASDAQ:VIR), BionTech (NASDAQ:BNTX), Curevac (NASDAQ:CVAC) and Atreca (NASDAQ:BCEL).