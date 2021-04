Prevederi din Legea bugetului de stat pe 2021, atacate de Avocatul Poporului la Curtea Constitutionala

"Prevederile art. 38 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 2021 (...) aduc atingere dispozitiilor art. 1 alin (3) si (5) si art. 135 alin (2) lit c) din Constitutie", prevede exceptia de neconstitutionalitate. Avocatul Poporului mentioneaza ca art. 38 din Legea bugetului de stat a modificat cu titlu derogatoriu, pana pe 31 decembrie 2021, sursa de finantare a cheltuielilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. Pana la sfarsitul acestui an, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, finantarea cheltuielilor institutiei se asigura din veniturile proprii, prevede Legea bugetului de stat."Desi derogarea este o problema de optiune legislativa a Parlamentului, normele derogatorii aplicate in mod repetat unor reglementari legale in vigoare creeaza un grad sporit de instabilitate, fragilizand insasi existenta institutionala, in cazul de fata desfasurarea activitatii Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, institutie de larga cunoastere internationala. Sub acest aspect, consideram ca limitarea derogarilor are tocmai scopul respectarii cadrului general si procedurilor privind administrarea si utilizarea fondurilor publice", stipuleaza exceptia de neconstitutionalitate.Conform acesteia, desi modificarea adusa pe calea derogarii este temporara, aceasta lipseste de fonduri suficiente buna functionare a institutiei, obligata sa-si asigure finantarea cheltuielilor numai din veniturile proprii."Lipsa unor fonduri suficiente ca urmare a finantarii numai din venituri proprii, fara sustinere bugetara, afecteaza atat statutul academiei, buna functionare si eficacitatea activitatii desfasurate, cat si statutul membrilor sai", a adaugat sursa citata