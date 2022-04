Bugetarii care refuza sa vorbeasca limba romana ar putea fi concediati

Senatul a adoptat, luni, o initiativa legislativa care prevede desfacerea contractului de munca al salariatilor la institutiile, autoritatile publice si la alte unitati bugetare, care refuza sa vorbeasca limba romana, insulta in public, distrug sau inlatura o emblema, un drapel, insigna sau alt simbol al statului roman.

Propunerea legislativa pentru modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii a fost initiata de deputatul independent Daniel Oajdea si precizeaza faptul ca incadrarea salariatilor la institutiile, autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz, si cu indeplinirea conditiilor de baza ca orice persoana angajata pe teritoriul Romaniei sa cunoasca limba romana, scris si vorbit.

"Orice persoana care constata ca in aceste institutii sunt angajate persoane care nu cunosc limba romana se poate adresa cu o sesizare scrisa institutiei in cauza sau celor ierarhic superioare prin care se semnaleaza acest lucru, persoanele nominalizate urmand sa fie examinate in maxim 15 zile de la depunerea sesizarii", se mai arata in proiect.

Potrivit initiatorului, Ministerul Educatiei este obligat sa elaboreze un ghid care sa cuprinda nivelul de cunoastere al limbii romane, in baza caruia se va face apoi evaluarea angajatilor.

"Pe teritoriul Romaniei toti angajatii statului trebuie sa cunoasca limba romana la nivelul B sau C, in functie de pozitia ocupata", precizeaza deputatul in expunerea de motive.

In expunerea de motive, initiatorul mai arata ca proiectul de lege nu aduce atingere minoritatilor din Romania, nu afecteaza sau restrange drepturile legitime ale acestora.

Senatul este prima Camera sesizata, urmand ca propunerea de lege sa fie transmisa Camerei Deputatilor in forma initiatorului.

