Cine sunt "adjunctii" lui Ciprian Ciucu la Primaria Sectorului 6. Primele numiri facute de noul primar liberal

Alexandru Suciu, IT-istul de 26 de ani

Noul administrator public, Paul Moldovan

La finalul lunii octombrie, Ciucu si-a preluat mandatul de primar al Sectorului 6 din Capitala. Pana la data publicarii acestui articol, el si-a numit un singur consilier personal, pe Alexandru Suciu, un tanar IT-ist in varsta de 26 de ani. In plus, el a numit si un nou administrator public, pe Paul Moldovan, cu care a lucrat la Agentia Nationala a Functionarilor Publici.Alexandru Suciu a fost candidat PNL pentru Consiliul Local Sector 6. In prezent este consilier personal in cabinetul primarului Ciucu, in regim part-time si secretar general adjunct in filiala PNL Sector 6, ca voluntar. El este membru PNL de mai bine de un an de zile.Suciu lucreaza ca programator full-time la firma NXP Semiconductors, din anul 2017, urmand ca contractul de munca sa inceteze la 3 decembrie, potrivit precizarilor facute de Suciu pentru Ziare.com.Consilierul personal al lui Ciucu a absolvit Colegiul National "Sfantul Sava" din Bucuresti si Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnice din Bucuresti.Paul Moldovan, in varsta de 41 de ani, este noul administrator public al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti. El a lucrat, alaturi de Ciucu, la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP).Moldovan a lucrat ca director de cabinet la ANFP, al carei presedinte a fost Ciprian Ciucu pana la preluarea mandatului de primar. Din aprilie 2019 pana in prezent este expert in domeniul modelului costului standard la Scoala Nationala de Administratie din Franta, iar din decembrie 2018 pana in prezent este expert in consultanta pentru administratie publica si organisme private la Bancii Mondiale. Din august 2018 pana in prezent ofera consultanta in administratie in cadrul unei companii private. Anterior, a mai fost consultant pentru o alta firma.Paul Moldovan a mai lucrat in domeniul public, din 2006 pana in 2012, indeplinind functia de consilier in cadrul Autoritatii de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, parte a Ministerului Administratiei si Internelor. Activitatea sa a inceput, insa, ca consilier, la Consiliul Judetean Cluj.Moldovan a absolvit Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj si a obtinut mai multe certificate ca expert in achizitii publice, potrivit CV-ului publicat.