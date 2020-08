Cum arata proiectul privind rectificarea bugetara. Ce institutii primesc bani in plus

"Bugetul de stat pe anul 2020 se diminueaza la venituri cu suma de 289,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 28,59 miliarde lei credite de angajament si cu suma de 24,416 miliarde lei credite bugetare, iar deficitul se majoreaza cu suma de 24,706 miliarde lei", arata proiectul.Influentele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezinta astfel (suplimentare credite bugetare):- Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale: +14,046 miliarde lei;- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: +4,371 miliarde lei;- Ministerul Sanatatii: +3,114 miliarde lei, in special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (+2,984, miliarde lei) si pentru sustinerea masurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 si acordarea stimulentului de risc (+219,1 milioane lei).- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: +2,995 miliarde lei.- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei: +1,014 miliarde lei, per sold, din care se propune asigurarea suplimentara pentru Programul National de Dezvoltare Locala cu 1 miliard de lei.- Ministerul Afacerilor Interne: +1,264 miliarde lei, per sold, din care 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii alegerilor locale din anul 2020.- Ministerul Fondurilor Europene: +1,186 miliarde lei credite de angajament si +198,2 milioane lei credite bugetare, per sold.- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor: +814,7 milioane lei, per sold.- Ministerul Finantelor Publice: +483,5 milioane lei per sold.- Ministerul Educatiei si Cercetarii: +551,4 milioane lei, per sold.- Autoritatea Electorala Permanenta: +217,8 milioane lei; Se propune in principal asigurarea suplimentara a sumei de 14,2 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul 2020.- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor: +147,4 milioane lei, per sold, in principal pentru acordarea despagubirilor pentru animalele sacrificate in contextul evolutiei pestei porcine africane si pentru plata medicilor veterinari concesionari in cadrul programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale;- Secretariatul General al Guvernului: +124,8 milioane lei per sold, se propune in principal majorarea sumelor pentru culte.- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor: +116,7 milioane lei per sold.- Ministerul Justitiei: +71,6 milioane lei, per sold.- Serviciul de Telecomunicatii Speciale: +64,5 milioane lei per sold, din care: 60,4 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii alegerilor locale din anul 2020.In ceea ce priveste institutiile unde bugetele vor fi diminuate, acestea sunt: - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale: -1,942 miliarde lei; Ministerul Culturii; -51,5 milioane lei; Curtea de Conturi: -22,3 milioane lei; Consiliul Concurentei: - 28,3 milioane lei; Institutul Cultural Roman: -11,5 milioane lei; Camera Deputatilor: - 8 milioane lei si Agentia Nationala de Integritate: - 4 milioane lei.Influentele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezinta astfel:- Cheltuielile de personal se majoreaza cu 1,028 miliarde lei;- Cheltuielile cu bunuri si servicii cresc cu 325,9 milioane lei;- Cheltuielile cu dobanzi cresc cu 1,697 miliarde lei;- Subventiile cresc cu 50,3 milioane lei;- Transferurile intre unitati ale administratiei publice se majoreaza cu 1,656 miliarde lei;- Alte transferuri se majoreaza cu 690,5 milioane lei;- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majoreaza cu 217 milioane lei;- Cheltuielile cu asistenta sociala cresc cu 1,9 miliarde lei;- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majoreaza cu 8,245 miliarde lei;- Alte cheltuieli se majoreaza cu 1,026 miliarde lei;- Fondurile de rezerva se majoreaza cu 2 miliarde lei;- Cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila se majoreaza cu 331 milioane lei;- Cheltuielile de capital cresc cu 485,5 milioane lei;- Imprumuturile acordate cresc cu 4,67 miliarde lei."Suplimentar, ca urmare a posibilitatii amanarii de la plata a unor obligatii fiscale conform prevederilor OUG nr.29/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, conform analizei ANAF, la nivelul economiei, pana la sfarsitul anului 2020 pot fi recuperate 7 miliarde lei de la agentii economici (0,9 miliarde lei impozit pe profit si impozit pe venitul microintreprinderilor, 0,4 miliarde lei impozit pe venit, 2,9 miliarde lei TVA, 0,2 miliarde lei accize, 2,6 miliarde lei contributii bugetele de asigurari sociale)", releva documentul.A doua rectificare bugetara pe anul 2020 este determinata de analiza executiei bugetare pe primele sase luni ale anului 2020, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate.Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 45,17 miliarde de lei, respectiv 4,17% din PIB.Mai mult de jumatate din deficit, respectiv 23,04 miliarde lei (2,13% din PIB), este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de Covid-19.