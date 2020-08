Economia Romaniei ar putea scadea cu 3,8% in acest an, iar deficitul bugetar ar ajunge la 8,6% din PIB, estimeaza Ministerul de Finante

"In proiectul de buget pentru anul 2020 cresterea reala a produsului intern brut a fost prognozata la 4,1%. La prima rectificare bugetara, cresterea economica a fost ajustata in teritoriu negativ pe fondul unor incertitudini ridicate asupra relansarii economiei. In scenariul actual, pentru a doua rectificare bugetara, cresterea economica pentru anul 2020 este estimata la -3,8%, revizuita de la -1,9% in scenariul precedent, in conditiile in care starea de alerta s-a prelungit si in prima jumatate a trimestrului III, ceea ce va conduce la o revenire mai lenta decat se estimase initial. Corespunzator, valoarea nominala a produsului intern brut estimata pentru anul curent este de 1.058 miliarde lei, fata de 1.082,1 miliarde lei cat s-a avut in vedere la prima rectificare bugetara", se arata in documentul consultat de News.ro.In estimari, s-a tinut cont de faptul ca in conditiile prelungirii starii de alerta, chiar daca anumite sectoare si-au reluat activitatea dupa incheierea starii de urgenta, totusi, aceasta s-a facut la o capacitate mai redusa, fie datorita restrictiilor de distantare fizica, fie datorita contextului international. Este cazul activitatilor din domeniul restaurantelor, turismului, transportului (in special cel aerian), precum si din industrie, arata reprezentantii Ministerului de Finante in proiect."Evolutiile nefavorabile ale pandemiei se vor regasi si pe piata muncii unde numarul mediu de salariati se asteapta sa ajunga la 5,07 milioane persoane, de la 5,087 milioane persoane cat s-a avut in vedere la prima rectificare bugetara, raspunsul pe piata muncii aparand cu un usor decalaj fata de momentul ridicarii restrictiilor", mai releva documentul.Castigul salarial mediu brut pentru anul 2020 este proiectat la 5.114 lei/luna, cu o ajustare in jos de 1,9% fata de estimarea din prima rectificare bugetara ca urmare a prelungirii efectelor coronavirusului, dar se remarca impactul pozitiv al masurilor guvernamentale adoptate care va determina cresterea acestuia cu 3,9% fata de anul 2019."Prin numarul mare de persoane angajate in sectorul IMM-urilor corelat cu diversitatea de produse/servicii oferite, mentinerea functionala a segmentului IMM-urilor reprezinta o cerinta fundamentala pentru traversarea perioadei de influenta a coronavirusului SARS-CoV-2 precum si revenirea economica rapida", se mai arata in document.Veniturile bugetului de stat pe anul 2020, se diminueaza cu suma de 289,4 milioane lei, in timp ce cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majoreaza cu suma de 24,416 miliarde lei, arata nota de fundamentare a proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicat joi noapte in dezbatere de Ministerul de Finante."Deficitul bugetului general consolidat, in suma absoluta, calculat potrivit metodologiei nationale (cash) creste de la 73,4 miliarde lei la 91 miliarde lei acesta reprezentand 8,6% din PIB", se mai mentioneaza in proiect.