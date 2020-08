Guvernul aproba vineri prelungirea starii de alerta si rectificarea bugetara

Sedinta de Guvern este programata sa inceapa la ora 17.00.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat ca, inaintea sedintei de Guvern, va fi o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in contextul hotararii care prevede prelungirea starii de alerta."Incepand cu data de 16 august 2020 se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 2 / 2 COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prelungita prin Hotararea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Hotararea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare", arata proiectul de hotarare afisat pe site-ul Executivului.Un alt proiect de hotarare vizeaza acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 393.100 lei pentru sprijinirea unui numar total de 116 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sanatate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala, in vederea ameliorarii situatiei socio-materiale, de locuit si de sanatate ale acestora, cu domiciliul/resedinta in judetele: Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Valcea, Vaslui si Bucuresti.Pe ordinea de zi mai apare un proiect de hotarare privind aprobarea Programului National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020.Alte proiecte de acte normative fac referire la rechemarea unor consuli generali. Iulia Buje consul general in Marsilia si Emil Rapcea consul general la Odesa.Nu in ultimul rand, pe ordinea de zi a sedintei de vineri a Executivului apare si o informare privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor locale din 27 septembrie."Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 577/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale din anul 2020, Comisia tehnica centrala pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, informeaza saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerilor locale din anul 2020", arata informarea care va fi prezentata la reuniunea Guvernului.