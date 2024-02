Guvernul nu are habar cati bugetari sunt in Romania

Premierul Emil Boc spune ca, in 2008, cand a preluat conducerea, erau 1.397.000 de bugetari, iar in septembrie 2010, numarul acestora a scazut la 1.316.000. Andreea Vass numarase, pe blog, tot in septembrie 2010, 1.340.909 de bugetari.

Dupa Emil Boc, pana in septembrie, fusesera restructurati 81.000 de oameni, iar dupa Vass, 58.000 de bugetari.

Fals! Primul val de "concedieri", tineti minte, atunci cand se vorbea despre desfiintarea agentiilor sau comasarea lor, de fapt, nu s-a lasat cu niciun om trimis acasa. Au fost desfiintare doar posturile bugetate, dar neocupate. Banii care s-ar fi cuvenit acestor functii neocupate erau impartiti la mica ciupeala, intre sefi.

In 2009 si in 2010, in sectorul public s-au facut angajari. Multe. Nu in sanatate, nu in invatamant, ci la primarii, prefecturi, ministere, consilii judetene, companii ale statului, institutii descentralizate.

Emil Boc vorbeste despre 100.000 de bugetari trimisi in somaj, numai in acest an.

In 4 iunie 2010, Andreea Vass pomenea despre necesitatea concedierii a 74.000 de insi. Cifra preluata si de Traian Basescu.

Dupa Traian Basescu, daca mai trebuie restructurate 26.000 de posturi pana la sfarsitul anului, inseamna ca doar 48.000 de bugetari au fost dati afara, in comparatie cu 81.000 ai lui Boc si 58.000 ai lui Vass.

Trei oameni, trei cifre. Pardon. Cei mai importanti oameni in stat, trei cifre. Presiunea concedierilor s-a simtit doar din luna august a acestui an, in sistemul public.

Si atunci, daca in august, erau 675.790 de someri, iar in octombrie - 645.453 (cifra se refera si la cei iesiti din plata ajutorului de somaj), unde sunt concediatii, fiindca nu banuiesc sa se fi reangajat imediat cu totii? Teoretic, numarul somerilor trebuia sa creasca.

Pe de alta parte, i-am auzit pe multi oficiali spunand ca, in Romania, sunt 80 de bugetari la 1.000 de locuitori. Ar fi bine sa renunte la genul acesta de statistica, fiindca, aritmetica simpla, ies 1.680.000 de angajati in sistemul public.