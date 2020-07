Ministerul Agriculturii va aloca 1,088 miliarde de lei pentru despagubirea fermierilor afectati de seceta

"Proiectul de Ordonanta de urgenta elaborat de MADR cuprinde dispozitii referitoare la instituirea unei scheme de ajutor de stat conform reglementarilor in vigoare. Valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat este de 1.088.409,00 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2020, prin rectificare bugetara. Proiectul de act normativ a fost notificat la Comisia Europeana, iar in prezent parcurge etapele de avizare interministeriala", precizeaza MADR intr-un comunicat remis AGERPRES.Dupa expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat si primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordarii ajutorului de stat se efectueaza autorizarea la plata a beneficiarilor si se poate constitui obligatia de plata a acestui ajutor de stat. Plata se va realiza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.MADR precizeaza ca dupa declararea neconstitutionalitatii Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despagubiri producatorilor agricoli afectati de fenomene meteorologice nefavorabile, adoptata de Parlamentul Romaniei, s-au vehiculat in spatiul public informatii potrivit carora nu mai exista cadrul legal pentru acordarea de despagubiri."Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aduce la cunostinta fermierilor ca aceste informatii vehiculate in spatiul public sunt false si, totodata, informeaza asupra faptului ca a initiat toate demersurile legale necesare pentru ca fermierii afectati de seceta sa primeasca despagubiri care vor compensa pierderile suferite pentru ca acestia sa dispuna de resursele financiare pentru finantarea lucrarilor agricole viitoare. Legea privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despagubiri producatorilor agricoli afectati de fenomene meteorologice nefavorabile, initiata de Parlamentul Romaniei, constituie un demers independent de actiunile intreprinse de MADR si nu influenteaza sub nici o forma acordarea de despagubiri fermierilor ale caror culturi infiintate in toamna anului 2019 au fost afectate de seceta", se mentioneaza in comunicatul ministerului.Ministrul Agriculturii, Adrian Oros , a anuntat miercuri ca in urma analizelor efectuate in teren vor fi despagubiti 34.647 de fermieri, care detin 1,168 milioane hectare cu culturi infiintate in toamna anului trecut."Cuantumurile pe hectar le-am mai comunicat: pentru grau 925 lei, graul reprezinta aproape 80% din suprafata insamantata, pentru secara tot 925 de lei, triticale - 805 lei, orz - 912 lei, orzoaica - 951 lei, ovaz - 772 lei si rapita - 1.002 lei. Acestea sunt sumele pe care prin APIA toti fermierii le vor primi", a mentionat seful MADR.Potrivit sursei citate, fermierii vor intra in posesia banilor la finele lunii august.