Ministrul de Finante anunta modificari substantiale la rectificarea bugetara: "Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare crestere pe care am putut-o vedea vreodata"

"Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor si bugetul este unul record. La Sanatate, un domeniu prioritar in acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, fata de bugetul initial", spune Citu. El sustine ca, pe langa cresterea alocatiilor, Guvernul a reusit sa creasca pensiile "cu cea mai mare suma"."Rectificarea de astazi reprezinta un angajament al Guvernului Orban si o prima decizie de alocare de resurse suplimentare dupa prezentarea planului de recladire a Romaniei", a afirmat Citu.El a spus ca va prezenta toate datele onest si transparent."Aceasta rectificare are in calcul contextul economic global al recesiunii. Va dau cateva elemente principale despre rectificare. Asa cum am spus, am de fiecare data am alocat mai multe resurse si am cheltuit bani pentru investitii. Suma de 7 miliarde de lei e cea mai mare suma cheltuita. Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor si bugetul este unul record. La Sanatate, un domeniu prioritar in acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, fata de bugetul initial. Aici vorbim de echipamente medicale, sporuri pentru cei care sunt in prima linie in lupta cu pandemia. Bineinteles nu am lasat stocurile pe zero", a spus Citu.El a adaugat ca si in partea a doua daca va mai fi nevoie de suplimentarea resurselor, Guvernul este pregatit sa aloce sume."Educatia are resurse si as vrea aici sa fac o remarca - transportul, sanatate, educatie sunt domenii de unde PSD a taiat in fiecare an la rectificarea bugetara. Nu facem acest lucru, din contra suplimentam resursele pentru aceste sectoare importante. Ministerul Muncii, la care se uita toata lumea astazi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la inceputul anului a incpeut cu cel mai mare buget. Sumele alocate in plus ajung la aproape 10 miliarde lei in plus. In ciuda a tot ceea ce a facut PSD si a incercat sa faca in aceasta perioada am reusti sa gasim resursele pentru a plati la timp si ajutoare sociale si salarii si pensii. Astazi va spunem ca da, in Romania vom creste pensiile. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare crestere pe care am putut-o vedea vreodata. PSD nu a marit niciodata pensiile cu aceasta suma", a sustinut Citu."In aceasta perioada dificila, pe langa cresterea alocatiilor, am reusit sa crestem pensiile cu cea mai mare suma. Il provoc pe dl Ciolacu sa gaseasca o asa crestere", a subliniat ministrul de Finante.El a afirmat ca s-au alocat bani pentru desfasurarea alegerilor locale in cele mai bune conditii."Asiguram pentru autoritatile locale, initial la incpeutul anului sumele de la buget pentru cheltuielile cu asistenta persoanelor cu handicap era de 50%. Am crescut aceasta suma cu 70%. Am suplimentat pentru educatia copiilor cu cerinte speciale. Suntem constienti ca veniturile autoritatilor locale au suferit in aceasta perioada, si de aceea vom aloca sume pentru a le aduce catre sumele initiale", a spus Florin Citu.Potrivit acestuia, pentru PNL raman prioritare sanatatea si masurile de protejare impotriva pandemiei."Ne asiguram nu doar ca va incepe scoala, dar ca se va desfasura in conditii optime. Am alocat sume suplimentare in IMM Invest", a adaugat el."Comisia Nationala de Prognoza a reestimat dinamica economiei in 2020. Contractia e de 2,8%, fata de 1,9%. Asta inseamna ca si PIB-ul estimat initial a fost redus, deci exista impact asupra veniturilor. De aici venim cu rectificarea bugetara, in acest context de inrautatire a dinamicii economiei in 2020", a explicat ministrul de Finante.El a declarat ca deficitul bugetar e estimat sa creasca de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB."Acum sa ne uitam de unde vine aceasta crestere. Avem o scadere a veniturilor in buget fata de estimat de aproape 31 miliarde lei, asta inseamna 3 puncte procentuale. Deci din cele 5 puncte procentuale care se adauga fata de estimarea initiala 3 puncte vin din faptul ca economia trece prin perioada de criza. Cheltuielile suplimentare sunt in jur de 2 puncte procentuale. Fara aceasta criza am fi ramas la o estimare de 3,7% din PIB", a spus el.Ministrul de Finante a explicat ca, in toata Europa, deficitele mai mari se datoreaza in principal scaderii veniturilor."In toata Europa deficitele mai mari se datoreaza in principal scaderii veniturile. In acelasi timp, Romania a pornit cu un handicap, venind cu un spatiul fiscal limitat, dupa ce deficitul a fost de peste 4 %, dar acesta este dezmatul facut de PSD in ultimii ani. Acestea sunt elementele principale ale rectificarii bugetare. Ati vazut deficitul, cresterea economica, influenta asupra deficitului unde vine. Toate aceste cifre vor fi facute publice si le veti putea analiza. Rectificarea, bineinteles, este o propunere. Ea va merge maine (vineri- n.r.) in sedinta de Guvern si va fi aprobata. La Ministerul Sanatatii, fata de bugetul initial sunt in plus 5 miliarde lei, la Ministerul Muncii - 9,5 miliarde lei, s.a.m.d.. Sunt cifrele pe care le veti vedea. Le putem analiza. Ceea ce este mai important e ca am reusit in aceasta perioada sa alocam resurse limitate de care dispune Romanie catre sectoare cu valoare adaugat mare, pentru a ne asigura ca economia isi va revenit cat mai rapid, dupa acea perioada in care a fost inchisa, dupa ce in trimestrul doi in toata Europa a fost inchisa", a sustinut Citu.El a spus ca, in final, vrea sa faca niste "consideratii de ordin personal"."Tin minte ca la inceputul perioadei de criza am spus foarte clar ca Romania, in primul trimestru, nu va fi afectata de aceasta criza de sanatate. Si am avut dreptate, Romania a avut a doua cea mai mare crestere economica din primul trimestru. Al doilea lucru e IMM Invest, un program hulit de cei de la PSD, dar azi e cel mai de succes program din istorie care sustine IMM-urile din Romania. Ce le veti spune companiilor care au luat resurse de capital care au luat 13 miliarde lei? Nu ne oprim aici. Vom creste plafonul cu 5 miliarde. Tot in ianuarie spuneam ca si inflatia si dobanzile vor scadea. Asa s-a intamplat. Am spus ca economia Romaniei e lovita de aceeasi magnitutine, dar vom face tot posibilul sa diminuam efectele. Romania va fi printre putinele tari din UE care va evita recesiunea tehnica. Am zis ca vom creste pensiile. Le-am crescut cu cea mai mare suma pe care am avut-o la punctul de pensie, din istorie. Stiti ca dl Ciolacu, PSD, spuneau ca nu vom creste pensiile si alocatiile. Le-am crescut. Ar trebuie sa veniti sa va cereti scuze romanilor", a conchis Florin Citu.