OFICIAL Pensiile vor creste cu 14% de la 1 septembrie

"Se propune ca incepand cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie sa fie majorata cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. Totodata, se propune majorarea incepand cu aceeasi data a indemnizatiei minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei", se arata in nota de fundamentare, consultata de ziaristii Hotnews De asemenea, se propune ca masura de aplicare devansata a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant sa se aplice de la 1 septembrie 2021.Aprobarea acestor masuri conduce la reducerea semnificativa a necesarului de finantare pentru majorarea pensiilor si salariilor personalului didactic, atat in anul 2020 (de la 11,2 miliarde lei la 3,6 miliarde lei) cat si in anul 2021 (de la 34,3 miliarde lei la 19,3 miliarde lei).