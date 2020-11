Primarul Sectorului 2: "Pe proiectia bugetara lipsesc 109 milioane de lei. Cautam solutii"

"In acest moment, pe proiectia de rectificare bugetara ne lipsesc 109 milioane de lei, deci va trebui sa gasim solutii pentru a identifica acesti bani, pentru a reduce din cheltuieli acolo unde este nevoie, pentru a gasi surse alternative de finantare. Nici nivelul colectarii taxelor nu este fabulos. E adevarat, suntem in pandemie, oamenilor le este greu, sunt multi oameni care sufera din punct de vedere financiar si asta se reflecta si asupra taxelor incasate", a raspuns Radu Mihaiu, vineri, pe Facebook , la intrebarile unor cetateni.El i-a rugat pe cei care nu sunt afectati financiar sa-si plateasca taxele si sa ajute astfel la echilibrarea bugetului.Radu Mihaiu a mentionat ca mare parte din deficit vine de la ADP si de la serviciul de salubritate. "Administratia Domeniului Public (...) propune o crestere de alocare bugetara de 46 milioane de lei si o alta crestere propusa e la salubritate, de inca 22 de milioane de lei, fata de cele 24 care fusesera deja crescute inainte (...). Luni voi avea cu toti directorii din Primarie o discutie prin care sa incercam sa echilibram acest buget si sa ajungem cu o executie bugetara corecta la final de an", a spus primarul Sectorului 2.Edilul a mentionat ca i-a rugat pe reprezentantii institutiilor subordonate sa nu faca cheltuieli bugetare cateva zile, pana se identifica o modalitate de echilibrare a bugetului."Am rugat toate institutiile subordonate ca, pana luni, pana cand speram sa gasim o varianta de echilibrare a bugetului, sa nu faca angajari bugetare, sa nu faca cheltuieli bugetare, ca sa putem vedea cum putem sa le bugetam. Dupa ce ajungem la o echilibrare, vom continua sa functionam si asta ma astept sa fie luni sau marti, deci e vorba doar de cateva zile", a declarat Radu Mihaiu, citat de Agerpres.Referitor la bursele elevilor, acesta a subliniat ca nu vor fi taiate cele sociale si cele de performanta."In acest moment, avem aprobat un buget pentru burse de 37 de milioane de lei pe tot anul 2020. Din aceste 37 de milioane de lei au fost deja cheltuite 27 de milioane de lei. Mai sunt 9 milioane si un pic de lei de folosit pentru burse. Pentru ca bursele sa ramana la acelasi nivel, e nevoie de 16 milioane si ceva, drept urmare, in acest moment, avem nevoie sa suplimentam bugetul cu 7 milioane de lei. Incercam sa facem acest lucru, facem tot ce este posibil, dar avem restrictii bugetare (...) Cu siguranta nu vom taia bursele sociale si cu siguranta nu vom taia bursele de performanta", a dat asigurari Radu Mihaiu.Cat priveste bursele de merit, el a aratat ca au fost propuse mai multe variante."O varianta e sa gasim cele 7 milioane de lei (...). O alta varianta care ne-a fost propusa de cei din aparat a fost ca bursele sa ramana fix la cuantumurile la care sunt si sa se acorde in ordinea descrescatoare a mediilor, asta ne-ar duce la faptul ca vor lua burse doar cei cu note peste 9,75, pastrand bugetul existent. O a treia varianta care a fost propusa, tot pentru a ramane in buget, e sa se micsoreze cuantumul burselor, in asa fel incat mai multi copii sa poata sa ia burse, nu doar cei cu medii peste 9,75. Inca nu am luat o decizie in aceasta privinta. Analizam tot ce se poate face", a adaugat Radu Mihaiu.CITESTE SI