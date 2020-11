Rectificarea bugetara. Cum se impart banii intre ministere. Cine sunt perdantii si cine va avea bani mai multi

Deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 4,529 miliarde lei. Astfel, deficitul bugetar creste la 96,058 miliarde lei, suma ce reprezinta 9,1% din PIB.: +1.590,2 milioane lei per sold. Se propune majorarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurari sociale de stat cu +1.490,2 milioane lei ca urmare a cresterii cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii si a transferurilor din bugetul de stat catre Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale cu +200,0 milioane lei. Avand in vedere gradul de executie si necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii la cheltuielile cu asistenta sociala (-100 milioane lei).: +1.077,8 milioane lei per sold in special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (+1.223,9 milioane lei), 15 milioane lei cheltuieli de personal pentru acoperirea in totalitate a drepturilor de personal in special stimulentul de risc pentru servicii publice de ambulanta . S-au inregistrat economii la proiectele cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (-91,4 milioane lei) si a programelor cu finantare rambursabila (-70,0 milioane lei);: +1.181,0 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut in vedere executia cheltuielilor pe primele 10 luni ale anului si necesarul de finantare pana la finele anului. S-au asigurat fonduri suplimentare pentru proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+1.123,7 milioane lei), alte cheltuieli pentru despagubirea producatorilor agricoli din sectorul vegetal afectati de seceta (+160,0 milioane lei) si alte transferuri (+8,3 milioane lei). S-au identificat economii in principal la cheltuieli de capital ( -10,0 milioane lei) si imprumuturi (-101,0 milioane lei);: +999,5 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea suplimentara de sume pentru Programul National de Dezvoltare Locala (+1.000 milioane lei) si cheltuieli de personal (+1 milion lei). S-au identificat economii la bunuri si servicii (- 1,5 milioane lei);: +104,97 milioane lei, per sold. Propunerea de rectificare a avut in vedere executia cheltuielilor pe primele 10 luni ale anului si necesarul de finantare pana la finele anului. Se propune asigurarea sumelor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (+106 milioane lei). S-au identificat economii in principal la cheltuielile de personal (-0,5 milioane lei) si bunuri si servicii (-0,5 milioane lei);: +90,3 milioane lei per sold. Propunere are in vedere, in principal, asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferentelor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti si acte administrative rezultate din majorarea valorii de referinta sectoriala;: +19,17 milioane lei. S-au asigurat fonduri suplimentare (+19,17 milioane lei) pentru acordarea despagubirilor pentru animalele sacrificate in contextul evolutiei pestei porcine africane.-2.000,0 milioane lei. In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii in principal la cheltuieli de capital (-1.596,9 milioane lei), transferuri intre unitati ale administratei publice (-79,2 milioane lei), cheltuieli de personal (-136,9 milioane lei), bunuri si servicii (-100 milioane lei) si asistenta sociala (-80,9 milioane lei). In aceste conditii bugetul rectificat al Ministerului Apararii Nationale va fi pe partea de credite bugetare de 21.836,3 milioane lei, din care 19,171,4 milioane lei de la bugetul de stat, 2.664,4 milioane lei venituri proprii si 0,5 milioane lei fonduri externe nerambursabile, respectandu-se angajamentul de alocare pentru acest minister a unui buget de 2% din PIB;- Actiuni Generale: -854,7 milioane lei, per sold, din care: +352,5 milioane lei dobanzi, suma necesara acoperirii scadentei platilor de dobanzi aferente datoriei publice pana la sfarsitul anului, din care 327,5 milioane lei pentru dobanzile aferente datoriei publice interne directe si 25 milioane lei pentru comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe si interne, +1.200 milioane lei la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, +581,0 milioane lei reprezentand contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene, -2.984.4 milioane lei reprezentand diminuarea necesarului refinantarii proiectelor pentru beneficiari si/sau continuarii finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor europene, economie determinata de rambursarile de la Comisia Europeana inclusiv a unor sume aferente unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile deblocate, precum si sumele previzionate a fi transferate de Comisia Europeana ca urmare a aplicatiilor de plata;: -635,4 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentara la cheltuieli de personal (+10,0 milioane lei), bunuri si servicii (+21,8 milioane lei), asistenta sociala (84,99 milioane lei) si transferuri intre unitati ale administratiei publice (+4,0 milioane lei) pentru incadrarea unui numar de 200 de medici rezidenti si de specialitate de catre Spitalul de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" Bucuresti in vederea bunei gestionari a situatiei de risc epidemiologic. In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii in principal la cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila (-6,6 milioane lei) si proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-746,9 milioane lei);: -82,6 milioane lei, economii identificate la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020;: -53,8 milioane lei. Avand in vedere gradul de executie si necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii, in principal, la bunuri si servicii si cheltuieli de capital;: -56,0 milioane lei Propunerea de rectificare a avut in vedere executia cheltuielilor pe primele 10 luni ale anului si necesarul de finantare pana la finele anului. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-10,0 milioane lei), bunuri si servicii (-3,0 milioane lei), subventii (-25,0 milioane lei), precum si la transferuri (-18,0 milioane lei);: -37,8 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut in vedere gradul de executie pe primele 10 luni si necesarul de finantare pana la finalul anului. S-au identificat economii la titlul "Cheltuieli de personal" (-10 milioane lei), la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" (-5,5 milioane lei), la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (-22,3 milioane lei).Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majoreaza, pe sold, cu suma de 1.157,6 milioane lei. Influentele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezinta astfel:* Cheltuielile de personal se diminueaza cu 164,1 milioane lei;* Cheltuielile cu bunuri si servicii se diminueaza cu 35,3 milioane lei;* Cheltuielile cu dobanzi cresc cu 324,8 milioane lei;* Subventiile se diminueaza cu 22,8 milioane lei;* Transferurile intre unitati ale administratiei publice se majoreaza cu 4.076,1 milioane lei;* Alte transferuri se majoreaza cu 539,4 milioane lei;* Cheltuielile cu asistenta sociala se diminueaza cu 96,0 milioane lei;* Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminueaza cu 2.805,7 milioane lei;* Alte cheltuieli se majoreaza cu 230,8 milioane lei;* Fondurile de rezerva se majoreaza cu 1.200,0 milioane lei;* Cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila se diminueaza cu 309,0 milioane lei;* Cheltuielile de capital se diminueaza cu 1.673,5 milioane lei;* Imprumuturile acordate se diminueaza cu 101,0 milioane lei.Institutii care nu au suferit modificari: Ministerul Transporturilor, Ministerul Educatiei, Ministerul Justitiei, Agentia Nationala de Integritate, Consiliul National al Audiovizualului.