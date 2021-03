Sporuri pentru "conditii vatamatoare" la institutiile de cultura din Iasi. Cat castiga in plus angajatii de la Opera sau Teatrul National

La Opera din Iasi iau spor pentru conditii vatamatoare si machiorii, costumierii si peruchierii

La Teatrul National, aceste suplimentari figureaza drept "sporuri in afara salariului de baza"

In scandalul national al sporurilor, "Ziarul de Iasi" a prezentat o serie de institutii de cultura din Iasi in cadrul carora putini s-ar astepta sa existe astfel de castiguri suplimentare.In plus, aceste sporuri "pentru conditii de munca grele si vatamatoare" se adauga la niste salarii oricum mai mult decat multumitoare. Astfel, majoritatea salariatilor de la Filarmonica "Moldova" Iasi sau de la Opera Nationala Romana Iasi beneficiaza de aceste suplimentari. La Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi, aceste sporuri sunt trecute pe statul de personal drept "sporuri in afara salariului de baza". La Opera din Iasi beneficiaza de spor pentru conditii grele si vatamatoare inclusiv contabilul sef, seful de birou, operatorii de sunet sau machiorii.Salariile din institutiile culturale de stat din intreaga tara au crescut in ultimii ani, ajungand la sume mai mult decat decente. Astfel, daca, in trecut, artistii se plangeau ca traiesc de pe o zi pe alta, in prezent, veniturile ajung sa depaseasca si 10.000 de lei in cazul unui angajat cu vechime, la care se pot adauga indemnizatiile de hrana, cea pentru titlul de doctor stiintific sau vouchere de vacanta.La Filarmonica "Modova" din Iasi beneficiaza de sporuri pentru "conditii grele/ vatamatoare" de munca de la directorul general si pana la solisti, instrumentisti, artistii lirici, si chiar si soferul institutiei, economistul, referentul sau administratorul. Singurii care nu primesc spor pentru conditii de munca sunt pompierii si paznicii. In categoria salariatilor fara acest spor sunt si gardierobierii, recuziterii si garderobierii, acestia avand si cele mai mici salarii din statul de plata. De mentionat este ca unul dintre cei doi directori adjuncti nu primeste spor pentru conditii grele de munca, dar primeste spor CFP (control financiar preventiv) de 1.158 de lei.Exemplificand, directorul general figureaza cu un salariu lunar brut de 14.038 de lei, la care se adauga 1.404 lei sporul pentru conditii de munca, 1.115 lei pentru titlul stiintific de doctor, 1.450 pe an pentru voucherele de vacanta, 4.160 de lei indemnizatia anuala de hrana, totalul salariului lunar brut fiind de 16.567 de lei.Seful de birou, cu un salariu de baza de 7.870 de lei, primeste si el 732 de lei pentru conditii grele de munca plus 1.115 lei pentru titlul de doctor, vouchere de vacanta, indemnizatie de hrana, salariul lunar brut ajungand la 9.717 lei.Cel mai bine platit solist concertist figureaza cu 15.025 de lei lunar, salariul sau de baza fiind de peste 12.000 de lei, diferenta fiind completata de sporuri.Comparativ, un garderobier are un salariu brut de aproximativ 3.500 de lei, neavand spor pentru conditii de munca, dar avand indemnizatie de hrana sau vouchere de vacanta. Salarii aproximativ la fel au si pompierii si paznicii.Daca la Filarmonica "Moldova" beneficiaza de sporuri pentru conditii grele artistii, cei despre care se spune ca le este afectat auzul din cauza muzicii, la Opera Nationala Romana din Iasi beneficiaza de acest tip de spor aproape toti angajatii, mai putin managerul, unul dintre consilieri si portarul. Adica trei persoane dintre cele 258 angajate la Opera. Soferul, casierii, consilierul juridic, economistii, plasatorii in sala, secretarul de marketing, croitorii, costumierii, operatorii de sunet sau iluministii, dar si machiorii sau peruchierii, au spor pentru conditii grele si vatamatoare.Practic, un machior cu norma intreaga incaseaza un salariu de baza de 5.143 de lei plus un spor de 771 de lei pentru conditiile de munca, nivelul de studii fiind mediu.Un machior si un peruchier, ambii figurand cu studii superioare, dar fiind platiti cu jumatate de norma, incaseaza un salariu de baza de peste 2.500 de lei si un spor de aproape 400 de lei pentru conditiile de munca.Cei doi croitori, cu studii medii, au un salariu de baza de aproximativ 4.500 de lei si sporuri de 719 de lei, respectiv 643 de lei.Cei doi casieri au un salariu brut de 3.321 de lei si 3.239 de lei plus sporurile de 498 si 486 de lei pentru conditiile de munca, iar soferul, un salariu de 3.474 si un spor pentru conditii de munca de 174 de lei.Aproape toti angajatii de la Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi au "sporuri in afara salariului de baza" conform ultimului stat de plata gasit pe site-ul institutiei, din septembrie 2019. Conform documentului, doar directorul artistic adjunct, care are jumatate de norma, are doar salariu de baza, fara alte sporuri sau indemnizatie de hrana. In rest, de la sofer, magaziner, casier sau portar si pana la contabilul sef, sef de birou, consultant artistic sau actori, scenografi, sufleori sau plasatori in sala beneficiaza de aceste sporuri.Practic, contabilul sef are un salariu de 11.582 de lei, "spor in afara salariului de baza" de 1.737 de lei si o indemnizatie de hrana de 374 de lei.Un sef de birou are salariul de 6.595 de lei, spor de 989 de lei si indemnizatia de 374 de lei.Artistii sunt si ei bine platiti, cel mai mare salariu fiind de 10.328 de lei, un spor de 1.549 de lei si indemnizatia lunara de hrana de 374 de lei, la care se adauga si sporul pentru titlul de doctor, 1.040 de lei.Inclusiv cei care se ocupa de recuzita au un salariu brut "decent", de, intre 4.896 de lei si 5.145 de lei, la care se adauga sporuri de peste 700 de lei si indemnizatia de hrana.Plasatorul in sala, garderobierul si ingrijitorul, cel mai prost platiti angajati din institutie, au salarii de 2.943 de lei, respectiv 2.464 de lei (ingrijitorul), sporurile fiind de 442 de lei, respectiv 370 de lei, la care se adauga si indemnizatia de hrana de 374 de lei.In total, institutia figureaza pe statul de plata cu 57 de angajati.