Acord intre doi giganti pentru dezvoltarea unui avion pentru calatorii supersonice

Calatoriile supersonice sunt un obiectiv pe termen lung al Virgin Galactic, care in ultimii 10 ani a locrat la dezvoltare de nave spatiale reutilizabile, capabile sa trimita oameni in calatorii scurte la marginea spatiului.Virgin Galactic a anuntat ca a finalizat impreuna cu NASA o evaluare a conceptului sau de misiune pentru un model de vehicul supersonic, urmand sa colaboreze cu Administratia Federala pentru Aviatie in vederea crearii unui cadru de certificare a avionului pentru zbor.Anterior, divizia de investitii a Boeing a investit 20 de milioane de dolari in Virgin Galactic pentru a ajuta compania sa construiasca un avion supersonic."Pana acum am facut progrese extraordinare si suntem nerabdatori sa deschidem o noua frontiera in calatoriile de mare viteza", a afirmat directorul pentru spatiu al Virgin Galactic, George Whitesides, intr-un comunicat.Compania aerospatiala britanica Rolls-Royce are o experienta notabila in fabricarea de motoare pentru avioane, inclusiv constructia de motoare pentru avioanul supersonic Concorde.Pentru inceput, designul supersonic vizeaza o viteza Mach 3, care este de trei ori mai mare decat viteza sunetului, utilizand un avion cu aripi in forma de triunghi.Potrivit Virgin Galactic, avionul va fi capabil sa transporte 9-19 pasageri si va zbura la o altitudine de peste 60.000 de picoare (18.288 de metri)In timp ce atentia Virgin Galactic se indreapta in prezent catre turismul spatial, analistii de pe Wall Street arata spre potentialul avionului supersonic de a perturba piata avioanelor comerciale.In luna decembrie, Morgan Stanley a subliniat potentialul avut de avionul supersonic al Virgin Galactic, banca anticipand venituri anuale de 800 de miliarde de dolari pana in 2040 generate de calatoriile de mare viteza.Alte companii care lucreaza la avioane supersonice de generatie viitoare sunt Boom Supersonic, Aerion Supersonic si Spike Aerospace. Inainte de pandemia de coronavirus , aceste companii anticipau sa efectueze zboruri de testare cel mai devreme in 2023-2024.Virgin Galactic este pe cale sa finalizeze testarea seriei de nave spatiale SpaceShipTwo, iar cel mai recent a instalat interiorul cabinei, intentionand sa inceapa sa transporte pasageri pentru prima oara.Divizia de productie de nave spatiale construieste deja a doua si a treia nava pentru flota Virgin Galactic, la fabrica detinuta de companie la Mojave, California.