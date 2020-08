Belgia: Autoritatile interzic calatoriile ne-esentiale in mai multe regiuni din Spania, Romania si Elvetia

Din Romania, ministerul belgian al afacerilor externe a inclus pe lista rosie regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia.Din cauza situatiei epidemiologice, au fost interzise, de asemenea, calatoriile ne-esentiale in regiunile spaniole Navarra, Aragon, precum si in orasele Barcelona si Lerida din Catalonia, in regiunea elvetiana in care se afla Vaud, Valais si Geneva, precum si in regiunile Severoiztochen si Yugozapaden din Bulgaria.Orasul britanic Leicester si departamentul francez Mayenne sunt si ele supuse aceleiasi interdictii.Carantina si testarea sunt obligatorii pentru calatorii care se intorc in Belgia din aceste zone.Toate persoanele care intra in Regatul Belgiei in scop turistic vor fi obligate, incepand cu 1 august, sa completeze anterior intrarii pe teritoriul belgian un formular online de identificare in care trebuie sa furnizeze date de contact si locurile in care au petrecut ultimele 14 zile.Ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate, in special in regiunea Anvers, Belgia a instituit saptamana aceasta noi restrictii, reducand contactele autorizate, adunarile publice si extinzand situatiile in care purtarea mastii de protectie este obligatorie. La Anvers a fost instituita interdictia de circulatie pe timpul noptii in intervalul orar 23:30 - 6:00.Belgia a raportat sambata un bilant total de 68.751 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 9.841 de decese. Este una din tarile cu cel mai mare numar de morti provocate de COVID-19 raportat la totalul populatiei (85 de decese la 100.000 de locuitori).