Danemarca introduce certificate digitale COVID-19 pentru persoanele care calatoresc in strainatate

Certificatul digital arata daca posesorul are un rezultat negativ la testul PCR (reactie de polimerizare in lant). Unele state solicita un astfel de test pentru a permite intrarea pe teritoriul lor. Certificatul ar putea fi folosit in egala masura ca posesorul sa fie exceptat de la masura de carantina, a adaugat ministerul.Certificatul va putea fi eliberat in regim de gratuitate dupa realizarea unui test pentru COVID-19 pe teritoriul Danemarcei si obtinerea rezultatelor. Testul trebuie sa fi fost efectuat cu cel mult sapte zile in urma pentru a fi valid.Documentul va fi disponibil pentru persoane cu varsta peste 18 ani care au resedinta in Danemarca. De la jumatatea lunii iulie, va putea fi descarcat un certificat similar destinat minorilor.Testele pentru COVID-19 au fost disponibile in mod gratuit in Danemarca de la mijlocul lunii mai. Intre timp, Danemarca a modificat miercuri reglementarile referitoare la reuniunile publice, majorand numarul maxim de persoane admise de la 50 la 100, in contextul progreselor realizate pentru a tine pandemia sub control. Numarul maxim va creste la 200 incepand cu 8 august conform prevederilor unui acord parlamentar adoptat luna trecuta.Unele evenimente, printre care si meciuri din liga 1 de fotbal a Danemarcei, permit deja reuniunea unui numar si mai extins de participanti conform unor exceptii speciale. Danemarca a revenit in mod gradual la viata sociala dupa ce in martie si-a inchis frontierele, iar multe institutii au fost nevoite sa-si sisteze activitatea. Scolile, restaurantele, teatrele, cinematografele si magazinele s-au redeschis recent.Aceasta tara scandinava a inregistrat pana miercuri 609 decese provocate de COVID-19 si circa 13.000 de cazuri confirmate de infectare.