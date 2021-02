DOCUMENT Ministerul Finantelor a publicat proiectul de OUG care prevede taierea voucherelor de vacanta, prorogarea majorarii pensiilor si limitarea calatoriilor studentilor

Documentul prevede toate masurile pe care le-a anuntat anterior premierul - neacordarea voucherelor de vacanta, prorogarea termenului de aplicare a Legii pensiilor si limitarea calatoriilor studentilor. Documentul ramane in consultare publica timp de zece zile.Principalele masuri prevazute de Ordonanta de Urgenta:- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in anul 2021, autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii nu acorda vouchere de vacanta- Modificarea Legii nr. 127/2019 in sensul prorogarii datei de intrare in vigoare a aceste legi la 1 septembrie 2023. Astfel, in anul 2021 valoarea punctului de pensie se va mentine la nivelul de 1.442 lei, astfel cum a fost majorat cu 14% prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020, iar incepand cu anul 2022 valoarea punctului de pensie se va majora cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, cuantumul efectiv al majorarii si data de acordare urmand a se stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat- Abrogarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 131/2020 prin care s-a instituit sporul de 30% la salariul de baza pentru personalul institutiilor prefectului implicat in activitati de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Aceasta masura a creat o situatie discriminatorie comparativ cu celelalte categorii de personal din institutii publice implicate in activitati de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 si a generat nemultumiri in randul acestora- Se propune si modificarea art. 205 alin. (2) din 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul stabilirii dreptului studentilor inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, sa beneficieze, pe parcursul anului canedaristic, de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local in comun, cu metroul, precum si pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a si transport intern naval- Se creeaza posibilitatea ca sumele ramase in sold pentru facilitatile de transport destinate utilizarii pentru studenti, sa poata fi alocate in anii urmatori pentru acordarea de burse tot pentru studenti, ca masuri de protectie sociala si in sprijinul acestora, avandu-se astfel in vedere necesitatea utilizarii acestor sume in mod judicios si tinand cont de principiul autonomiei universitare- Totodata, avand in vedere ca s-au incheiat contractele de management ale conducatorilor unitatilor de invatamant preuniversitar si avand in vedere iminenta organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere, cu consecinta incheierii unor noi contracte de management, se impun clarificari privind numarul de zile de concediu la care personalul de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar si din unitatile conexe are dreptul, prin clarificarea si corelarea cu prevederile ce reglementeaza numarul de zile de concediu acordat personalului de indrumare, conducere si control din inspectoratele scolare, in situatia neadoptarii acestor masuri s-ar incalca principiul securitatii raporturilor juridice menit sa asigure previzibilitatea situatiilor si a raporturilor juridice ce vor izvori din incheierea noilor contracte de management.- Se propune prorogarea pana la 1 aprilie 2022 a datei de intrare in vigoare a Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar. Aceasta lege aproba pentru personalul feroviar, atat din cadrul institutiilor publice cat si din cadrul operatorilor economici cu capital majoritar de stat, drepturi de natura salariala si de asistenta sociala cu impact asupra bugetului de stat generat, in principal, de cresterea compensatiei serviciului public de transport feroviar de calatori si a cheltuielilor cu administrarea infrastructurii feroviare de circa 978 milioane lei.- Se propune modificarea art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea instituirii unui cadru legal general pentru organizarea de toate unitatile sanitare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala sa organizeze centre de vaccinare impotriva COVID-19. Finantarea centrelor organizate suplimentar peste numarul aprobat prin Strategia de vaccinare impotriva COVID - 19 in Romania, se asigura de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala.Potrivit Ministerului, neadoptarea acestor masuri, in regim de urgenta, poate avea consecinte negative si ar genera:- un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectand sustenabilitatea finantelor publice,- intarzieri in adoptarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, afectand posibilitatile de finantare in anul 2021 a actiunilor de limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a masurilor in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice,- majorarea cheltuielilor bugetare, ceea ce creeaza premisele unui dezechilibru bugetar,- posibile repercusiuni grave, data fiind necesitatea atingerii imunitatii colective, circa 70% din populatie sa fie protejata, pentru a permite ca pandemia sa fie sub control si in cele din urma, eradicata.