Premierul Greciei, despre intrarea in tara a turistilor: "Nu vom face vaccinarea obligatorie sau o preconditie pentru calatorie"

Grecia, care se bazeaza pe turism pentru o cincime din PIB si este hotarata sa revitalizeze calatoriile inainte de sezonul de vara, a creat deja propriul certificat standardizat care sa ateste ca un individ a fost vaccinat.Intr-o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen , Mitsotakis a propus extinderea schemei la intreg teritoriul UE. Conform propunerii, certificatul ar putea fi utilizat la imbarcarea in orice mijloc de transport "Desi nu vom face vaccinarea obligatorie sau o preconditie pentru calatorie, persoanele care s-au vaccinat ar trebui sa fie libere sa calatoreasca", a afirmat el in scrisoare."Este urgent sa adoptam o intelegere comuna privind modul in care ar trebui sa fie structurat un certificat de vaccinare pentru a fi acceptat in toate statele membre", a adaugat Mitsotakis.Dificultatea de ajunge la un acord asupra asa-numitului "Passenger Locator Form (PLF)", un formular digital aparut anul trecut pentru a se incerca monitorizarea calatoriilor, a aratat ca este mare nevoie de un efort UE la nivel inalt pentru a face lucrurile sa avanseze, a spus el.Daca statele UE pot conveni asupra unei formule comune "putem avansa aceasta chestiune mai departe in forurile internationale, contribuind astfel la restabilirea mobilitatii la scara globala", se mai mentioneaza in scrisoare."Pentru tari precum Grecia, care sunt dependente de turism, este imperativ ca aceasta chestiune sa fie rezolvata inainte de sezonul de vara", a mai pledat premierul grec.Grecia a gestionat destul de bine primul val al pandemiei, dar o crestere a numarului de cazuri din octombrie a supus unei presiuni severe sistemul sau sanitar, slabit de o criza financiara care s-a prelungit timp de un deceniu. In consecinta, autoritatile au impus un al doilea lockdown in noiembrie.Pana in prezent, in Grecia au fost raportate 145.179 de cazuri confirmate de COVID-19 si 5.302 de decese asociate noului coronavirus.