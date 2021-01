In Austria a intrat in vigoare inregistrarea electronica obligatorie pentru intrarea in aceasta tara

Obiectul acestei masuri este ca autoritatile sanitare sa poata controla mai bine autoizolarea de 10 zile in care trebuie sa ramana persoanele intrate in Austria, perioada care poate fi scurtata daca in ziua a sasea persoana aflata in izolare efectueaza un test PCR sau antigen si rezultatul acestuia este negativ.Inclusiv persoanele venite din tarile cu risc redus trebuie sa se inregistreze in acel formular, dar masura nu afecteaza calatorii in tranzit.Austria a inregistrat 1.528 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore si a prelungit recent al treilea lockdown pana pe 24 ianuarie, cu magazine neesentiale, baruri si restaurante inchise, in timp ce invatamantul se desfasoara online. Relaxarea restrictiilor este incerta din cauza temerilor privind noua tulpina britanica mai contagioasa de coronavirus , mai multe cazuri de infectare cu aceasta mutatie fiind confirmate si in Austria.CITESTE SI: Reactie dura a DNA dupa declaratiile sefului deputatilor UDMR: "Un atac direct si nefondat la adresa institutiei"