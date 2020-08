Olanda instituie autoizolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din Spania, Franta si Belgia

Autoritatile olandeze recomanda in special evitarea calatoriilor in capitalele Frantei si Belgiei, Paris si Bruxelles, in zona orasului francez Marseille si in insulele spaniole Ibiza si Mallorca.De asemenea, persoanele care vin in Olanda din cele trei tari mentionate vor trebui sa ramana 14 zile in autoizolare la domiciliu.Romania se afla de asemenea in zona portocalie (zona de risc ridicat), pentru care Olanda recomanda evitarea calatoriilor, cu exceptia celor strict necesare."Autoritatile olandeze continua sa recomande ferm autoizolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile persoanelor care se deplaseaza/revin din state incluse in zona portocalie, asadar inclusiv cetatenilor care se deplaseaza din Romania. Ca masura suplimentara, autoritatile olandeze au anuntat colectarea datelor de contact ale persoanelor care vin din zonele de risc. De asemenea, autoritatile olandeze vor efectua controale pentru a verifica respectarea masurii de autoizolare'', a precizat luni MAE roman intr-un comunicat