Premierul Sanchez critica decizia britanica de a impune carantina calatorilor care revin din Spania

Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat luni ferm decizia Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, considerand-o "nepotrivita", transmite AFP.

Intr-un interviu acordat televiziunii private Telecinco, seful executivului spaniol a sustinut ca locuri din Spania foarte dependente de turistii britanici, precum Insulele Baleare, Canare si regiunile Valencia si Andaluzia sunt destinatii sigure.

Aceste regiuni "au o incidenta cumulata (a infectarilor cu noul coronavirus) mai mica decat cea inregistrata in prezent in Marea Britanie, ceea ce inseamna, sub aspect epidemiologic, ca aceste destinatii sunt de fapt mai sigure decat Marea Britanie", a afirmat Sanchez.

Prim-ministrul spaniol a sustinut ca distributia cazurilor de contaminare in Spania este inegala, aproximativ doua treimi din noile imbolnaviri fiind identificate in doua regiuni, Aragon si Catalonia.

Premierul a mai informat ca guvernul sau are discutii cu liderii britanici "pentru a incerca sa ii convinga sa reconsidere o masura care, in opinia noastra, este nepotrivita".

Decizia Marii Britanii de a impune respectarea unei perioade de carantina tuturor calatorilor care vin din Spania, incepand de duminica, a reprezentat o lovitura puternica pentru turismul spaniol, britanicii constituind cel mai mare contingent de vizitatori straini. In 2019, 18 milioane de britanici au vizitat Spania.

"Vom continua sa colaboram cu autoritatile britanice", a subliniat Pedro Sanchez, afirmand ca "intr-o buna parte a teritoriului spaniol exista un control destul de mare al epidemiei".

Totodata, actiunile sectorului aerian s-au prabusit luni la Bursa de valori din Londra, dupa ce duminica operatorul turistic TUI a decis sa anuleze toate sejururile britanice din Spania continentala in perioada 27 iulie - 9 august.