Turcia, "dezamagita" de neincluderea pe lista tarilor "sigure" pentru reluarea calatoriilor in UE

"Traim dezamagirea de a nu face parte din lista", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei turce, Hami Aksoy, intr-un comunicat. "Asteptam ca aceasta eroare sa fie reparata cat mai rapid", a adaugat el.Conform listei publicate marti de Uniunea Europeana si care nu este constrangatoare pentru statele membre, calatorii din 15 tari (printre care China, conditionat) sunt autorizati sa intre in spatiul Schengen.Turcia si SUA nu sunt incluse pe aceasta lista, care va fi reanalizata la fiecare doua saptamani.Decizia constituie o lovitura dura pentru imaginea Turciei, care se straduieste de mai multe saptamani sa se prezinte ca o tara sigura, pentru a atrage turisti si a salva ce se mai poate din sezonul estival.Ankara afirma ca a combatut cu succes epidemia COVID-19, raportand o rata de mortalitate relativ scazuta, de circa 5.100 de decese la aproape 200.000 de cazuri de contaminare.Insa in ultimele saptamani, numarul zilnic de cazuri noi este in crestere in urma relaxarii restrictiilor luna trecuta.