ANM: Capitala si 22 de judete, sub Cod galben de canicula. Sunt asteptate temperaturi de pana la 37 de grade Celsius

In aceste zone, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 36 de grade Celsius si izolat 37 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati, astfel ca disconfortul termic va fi accentuat.Atentionarea vizeaza judetele Iasi, Bacau (partial), Vaslui, Vrancea (partial), Galati, Buzau, Braila, Tulcea si Constanta (partial), Ialomita, Calarasi, Prahova, Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Arges, Valcea, Gorj si Mehedinti (partial), Dolj, Olt, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Meteorologii noteaza ca indicele temperatura umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati pe arii restranse si in restul zonelor de campie si podis. In sud-estul teritoriului vremea se va mentine caniculara si la finalul saptamanii.