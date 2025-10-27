Avertizare cod galben de canicula in toata tara (Video)

Marti, 19 Iunie 2012, ora 10:28
Avertizare cod galben de canicula in toata tara (Video)
Foto: Arhiva

Meteorologii au emis o atentionare cod galben de canicula, valabila pentru intervalul 20-22 iunie, in intreaga tara.

In aceasta perioada, vremea calduroasa va persista in toata tara. In cursul dupa-amiezelor va fi canicula, frecvent se vor inregistra temperaturi maxime de 35-36 de grade, iar vineri valorile termice vor atinge local 37 de grade in sud si sud-est, potrivit INMH.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul critic de 80 pe arii extinse, precizeaza sursa citata.

De asemenea, INMH mentine avertizarea pentru dupa-amiaza de marti, cand local va fi canicula si disconfort termic.

