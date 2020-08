Canicula la final de vara. Vestile meteorologilor pentru acest weekend

Potrivit prognozei meteorologilor, in weekendul 29-30 august, vremea in Capitala va fi caniculara in orele amiezelor, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperatura maxima va fi de 35-37 de grade Celsius.Potrivit meteorologilor, cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima va fi de 16-18 grade, posibil usor mai coborata in zona preoraseneasca.Pe litoral, vremea va ramane calda si frumoasa. Sambata, sunt conditii foarte bune de plaja: cer senin si briza activa. Sambata-noapte, insa, e posibil sa apara ceata. Duminica vom avea parte de inca o zi insorita si calda, cu putina ceata in orele diminetii.Maximele urca spre 30 de grade, insa dimineata si noaptea mai sunt ceva conditii de ceata.Si cei care aleg muntele pentru acest sfarsit de saptamana vor avea parte de vreme frumoasa, dar si de temperaturi ridicate. Sambata, vantul va avea unele rabufniri, la altitudini mari. Duminica, aproape nicio schimbare: cer curat, temperaturi ridicate si un vant destul de activ.