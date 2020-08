Canicula, ploi torentiale si furtuni. Vremea anuntata de meteorologi in urmatoarele zile

valorile termice vor marca o scadere fata de ziua precedenta, iar instabilitatea atmosferica se va accentua. Vor fi innorari si, pe arii relativ extinse, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, insotite de descarcari electrice. Izolat vor fi cantitati de apa insemnate si conditii de grindina., vremea se va mentine calduroasa, pe suprafete mici caniculara, cu disconfort termic ridicat, iar fenomene asociate instabilitatii atmosferice isi vor face aparitia pe arii restranse spre seara si noaptea. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari de scurta durata in timpul ploilor, cand vor lua si aspect de vijelie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 25 si 35 de grade, iar cele minime intre 13 si 22 de grade.se va mentine caniculara, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu unele innorari noaptea, cand probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului va fi in crestere. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 35 de grade, iar cea minima va fi de 18...21 de grade., vremea va fi in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate si local se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si vor fi conditii de grindina. Ploile vor avea caracter torential, iar cantitatile de apa vor fi izolat mai insemnate. Exceptie va face sud-estul teritoriului, unde vremea calduroasa va persista, iar astfel de fenomene vor fi doar pe suprafete mici. Temperaturile maxime, in majoritatea lor in scadere fata de ziua precedenta, se vor incadra intre 22 si 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 12 si 22 de grade.cerul va avea innorari temporare si vor fi conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 32 de grade, iar cea minima va fi de 18...20 de grade.valorile termice vor avea variatii de la o zi la alta si se vor situa in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Manifestari de instabilitate atmosferica vor fi indeosebi in vestul, centrul si nordul teritoriului.vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei in prima zi, apoi se va incalzi. La inceputul intervalului vor fi conditii de ploaie.