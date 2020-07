Cele mai calde luni iulie din Romania

Temperatura maxima absoluta a lunii iulie a fost de 44,3 grade C si a fost inregistrata la Calafat.Temperaturile sunt mai mari decat in iunie, iar gradul de instabilitate mai redus, in majoritatea zonelor tarii.Ca o consecienta directa a acestor modificari in distributia circulatiei aerului deasupra tarii noastre, valorile medii de temperatura in luna iulie inregistreaza o crestere cu 1-3 grade C, fata de luna iunie.Din datele inregistrate in perioada 1961-2019 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, ANM , temperatura medie lunara multianuala (1961-2019) depaseste 22 grade C in Campia Romana si in Dobrogea, iar in estul si centrul Moldovei, in zonele deluroase ale Olteniei si Munteniei, in Campia Vestica, in dealurile din Banat si Crisana si in Culoarul Muresului, valorile sunt cuprinse intre 20-22 grade C.In aceeasi zi, temperaturi maxime mai mari sau egale cu 44 grade C s-au inregistrat si la statiile meteorologice: Bechet (44,2 grade C), Bailesti (44 grade C) si Moldova Veche (44 grade C).De altfel, in a treia decada a lunii iulie 2007, la 43 statii meteorologice s-au inregistrat maxime de 40 grade C, sau mai mari, iar la 96 de statii meteorologice a fost depasita temperatura maxima absoluta a lunii.si a fost inregistrata in data de, la statia meteorologica Bucuresti-Filaret.Anii in care s-au inregistrat temperaturi maxime absolute ridicate in luna iulie, majoritatea peste 35 grade C, au fost: 2007, 2000, 1988, 1987, etc.La Bucuresti, minima absoluta a lunii iulie a fost inregistrata in 15 iulie 1993 (7,4 grade C), la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa.Anii cu temperaturi minime absolute scazute, in iulie, majoritatea sub 10 grade C, au fost: 1996, 1993, 1989, 1984, etc.Cantitatea maxima absoluta de precipitatii inregistrata in iulie a fost de 519,1 mm, la Stana de Vale, in anul 1980.La Bucuresti, cantitatea lunara maxima absoluta de precipitatii din iulie a fost de 221,6 mm, in anul 1991.Cantitati lunare de precipitatii mari, maxime absolute ale statiilor, au mai fost inregistrate si in anii 1969, 1975, 2005.Cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore, in luna iulie, 224,0 mm, a fost inregistrata la Dr. Tr. Severin, in data de 12 iulie 1999.La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore, in iulie, 109,1 mm, a fost inregistrata in data de 15 iulie 1954.