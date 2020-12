Cum va fi vremea de alegeri. Temperaturi nefiresc de mari

Atmosfera se va mentine rece in special dimineata si noaptea pana la mijlocul saptamanii, apoi vremea se va incalzi semnificativ, anunta meteorologii, potrivit Digi24.La finalul saptamanii, in toata tara temperaturile vor urca pana la maxime de 15 grade, iar la munte ninsorile vor fi inlocuite de ploi Vremea va fi rece in majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor fi cuprinse intre minus 2 si 7 grade. In sudul, estul si centrul tarii vor fi nori josi, ceata, chiciura, fulguieli sau burnita, iar in Dobrogea vor fi precipitatii slabe mixte. Vantul va sufla cu 60 km/h in sudul Banatului si pe litoral.In Bucuresti, vremea va fi rece pentru aceasta data, iar maxima nu va trece de 4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar vantul va sufla slab.In zilele urmatoare insa, vremea se va incalzi deosebit de mult in vest, nord si centru, unde vor fi pana la 15 grade Celsius in prima zi de weekend.Astfel, potrivit prognozei meteorologilor privind perioada pana in 13 septembrie, temperaturile maxime vor creste semnificativ in toate regiunile tarii si vor ajunge la 15 grade Celsius.In regiunile sudice si estice ceata va persista, va burnita sau va ploua slab. Vantul va sufla cu 65km/h in Banat si in masivele sudice.Vineri dimineata si noaptea va ploua slab, iar la munte vor fi precipitatii mixte.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata dupa data de 4 decembrie, prognoza care se va mentine si pentru zilele urmatoare.