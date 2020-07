Primul cod galben de canicula, din acest an. Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata

Asadar, astazi si maine, in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei, sudul si centrul Moldovei,, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati, dincolo de care disconfortul nostru termic va fi accentuat.Indicele temperatura umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati pe arii restranse si in restul zonelor de campie si podis.Meteorologii au emis si doua avertizari,Astfel, din aceasta dupa-amiaza, de la ora 15, pana maine dimineata, la ora 6, in Banat, Crisana, Maramures, local in Transilvania si vestul Carpatilor Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata -frecvente descarcari electrice, ploi torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de precipitatii vor depasi 25...30 l/mp, pe arii restranse chiar 40...50 l/mp.intra in vigoare joi, la ora 18 si este valabil pana maine dimineata, vineri 3 iulie, si vizeaza nord-vestul si vestul extrem al tarii: Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Caras Severin si zona de munte a judetelor Hunedoara, Alba, Cluj, anunta ANM.In aceste judete, vor fi intervale cu puternice intensificari de vant (rafale de 80...90 km/h), vijelii, frecvente descarcari electrice si grindina. Pe arii restranse, ploile torentiale vor lasa in urma lor cantitati de apa de peste 35...60 l/mp.Meteorologii avertizeaza, deasemenea, ca de vineri, 3 iulie, ora 6 dimineata, si pana sambata, 4 iulie, ora 10 dimineata,, unde vor fi frecvente descarcari electrice, averse, grindina si vijelii, iar cantitatile de precipitatii vor depasi 25...30 l/mp, pe arii restranse, 40...60 l/mp.