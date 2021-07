Șase puncte fixe de prim-ajutor în București pentru combaterea efectelor caniculei

CMBSU a aprobat miercuri măsurile necesare, în contextul avertizărilor emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru Municipiul Bucureşti. De asemenea, din 24 iulie au fost create şase puncte fixe de prim-ajutor în mai multe locaţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a şi două puncte mobile care asigură în zilele caniculare apă potabilă si dezinfectant pentru mâini, în zone aglomerate din Bucureşti (ex: Unirii, Pţa Romană, Universitate, Gara de Nord, Obor, etc).Astfel, pentru gestionarea eficientă a situaţiilor de urgneţă, ca urmare a manifestării riscurilor prognozate de către instituţiile cu atribuţii în gestionarea riscului prognozat şi CLSU, sunt puse în aplicare măsurile stabilite prin Planul de măsuri pentru prevenirea, diminuarea şi atenuarea efectelor negative ale caniculei şi secetei, precum şi altor fenomene meteorologice ce pot produce în perioada de vară în Capitală:„Prin grija Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, se identifică persoanele vulnerabile, se asigură Telverde şi se organizează puncte de acordare a asistenţei medicale şi de distribuţie a apei potabile pentru acesteaPrin grija Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi a SMURD Bucureşti, se transmit zilnic informaţii privind numărul de persoane care au solicitat primul ajutor din cauza valului de căldură persistent, către Instituţia Prefectului Municipiului BucureştiPrin grija Primăriei Municipiului Bucureşti şi a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, se dispun măsuri în vederea stropirii asfaltului, atât dimineaţa cât şi searaDiseminarea către populaţie şi operatorii economici de către administraţiile locale a măsurilor de prevenire a efectelor periculoase pentru sănătatea populaţiei în perioadele canicularePrin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov se vor emite mesaje RoAlert în cazul avertizărilor nowcasting de cod roşu şi, în situaţiile în care se impune, la cele de cod portocaliu ”, conform deciziei CMBSU.Totodată, conform unui document publicat pe site-ul Prefecturii Capitalei, autorităţile publice locale au întreprins deja măsuri pentru reducerea efectelor caniculei în vara acestui an, precum:„6 puncte fixe de prim-ajutor care funcţionează din 24 iulie în următoarele locaţii ale DGASMB:- Sediul central: str Constantin Miile nr.10, sector 1;- Cămin persoane vârstnice „Academician Nicolae Cajal”: Str. Maximilian Popper, sector 3;- „Bebe de Bucureşti”: Bdul Regina Maria nr. 75, sector 5;- Punct lucru Viilor: Şoseaua Viilor nr. 44, sector 5;- Punct lucru Filaret:Str Mitropolit Filaret nr. 41-41A, sector 4;- Punct lucru Plevnei: Calea Plevnei, nr. 98, Bl.IOC, sector 6.2 puncte mobile ale Serviciului Urgenţe Sociale, care asigură în zilele caniculare apă potabilă si dezinfectant pentru mâini, în zone aglomerate din Bucureşti (ex: Unirii, Pţa Romană, Universitate, Gara de Nord, Obor, etc).Au fost luate o serie de măsuri, precum înfiinţarea unor puncte de prim-ajutor şi la nivelul tuturor primăriilor de sector.Mai multe detalii AICI.Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarea de caniculă şi anunţă că valul de căldură va fi dublat de furtuni în mai multe zone. În mai multe judeţe a fost emis cod portocaliu, cu temperaturi situate între 38 şi 40 de grade.