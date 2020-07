Vreme instabila si aer greu de respirat, pana miercuri dimineata

Astfel, in intervalul 6 iulie, ora 10:00 - 8 iulie, ora 10:00, in majoritatea regiunilor vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse cu caracter torential, grindina si vijelii.De asemenea, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 40 l/mp.Pe parcursul urmatoarelor zile, indeosebi in regiunile sud-estice, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor atinge 33 - 36 de grade Celsius.ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza datele analizate.