Vreme la extreme in acest weekend. De la canicula, la ploi si descarcari electrice

Spre seara, si in nord-vestul tarii, se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, posibil, vijelii si grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 29 si 34 de grade Celsius.In Bucuresti, vremea va fi in continuare frumoasa, dar calduroasa la amiaza, cand disconfortul termic va fi in crestere. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 33...34 de grade.La munte, vremea se va mentine in general frumoasa pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate indeosebi in a doua parte a noptii in Carpatii Occidentali si nordul Carpatilor Orientali, unde izolat se vor semnala averse. Pe arii restranse, cantitatile de apa vor fi mai insemnate. Temperatura aerului va fi comparabila cu cea din intervalul precedent.La mare, vremea va fi predominant frumoasa. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineata si noaptea. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 29 de grade, iar cele minime vor fi intre 18 si 22 de grade. Temperatura apei marii va avea valori cuprinse intre 23 si 26 de grade.