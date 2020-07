Vremea in urmatoarele 4 saptamani. Meteorologii ne spun la ce sa ne asteptam

Saptamana care vine, intre 13 si 20 iulie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specific acestei perioade, in toate regiunile, dar mai ales in jumatatea nordica a tarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zonele montane.Temperatura aerului va avea valori usor mai coborate decat cele normale pentru acest interval in regiunile nordice, dar si usor mai ridicate in sud-est, iar in rest temperaturile medii se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada.In saptamana 20 - 27 iulie, nu se vor inregistra cantitati semnificative de precipitatii.In saptamana 27 iulie - 3 august, temperaturiile medii ale aerului se vor situa in general in jurul celor normale pentru aceasta perioada, posibil usor mai coborate in extremitatea de nord a tarii, dar si usor mai ridicate in sud si sud-est.Precipitatiile vor fi usor deficitare in regiunile din sud-vestul tarii, iar in rest vor fi appropriate de nivelul normal pentru acest interval.Intre 3 si 10 august, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specific acestei saptamani in regiunile sudice, iar in rest vor fi appropriate de cele normale pentru aceasta perioada.Cantitatile de precipitatii se vor situa in jurul celor normale pentru acest interval, in toate regiunile.