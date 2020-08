Vremea in weekend. Meteorologii anunta temperaturi foarte ridicate

Potrivit ANM, in Bucuresti, vremea va fi caniculara in orele amiezilor, iar vineri si sambata indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Temperaturile maxime se vor situa intre 35 si 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 19 si 21 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei de joi.Vantul va sufla in general moderat, cu intensificari temporare in orele amiezilor si al serilor, cand la rafala se vor atinge viteze, in general de 45...50 km/h.In regiunile sudice si estice vremea va fi caniculara si se vor inregistra temperaturi maxime de 34...37 de grade, iar vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze la rafala, in general, de 40...50 km/h.Indeosebi vineri si sambata, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei si local in Moldova si Oltenia.