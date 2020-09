Capusele: merita o analiza mai atenta

Sigur, acestea trebuie evitate, dar data fiind dimensiunea lor, acest lucru este foarte greu de realizat.Asa ca protectia incepe cu o buna informare, stiut fiind faptul ca aceste artropode cu viata parazitara pot transmite o serie de boli grave pentru om.Cea mai cunoscuta este boala Lyme, insa capusele mai pot transmite si encefalita de capusa . Aceasta e o boala infectioasa mai putin cunoscuta, chiar si in randul medicilor, pentru care nu exista un tratament specific.Aceasta afectiune se transmite prin muscatura unei capuse infectate cu virusul encefalitei de capusa si are o evolutie bifazica.In faza initiala, boala se manifesta ca o gripa cu febra moderata, oboseala, dureri musculare si de cap. In a doua faza, cea neurologica, simptomele sunt mai grave: febra mare, greata, cefalee, redoare de ceafa, ameteli, confuzie.Primele semne pot aparea in 7 - 14 zile de la muscatura si dureaza intre 2 si 7 zile.Pentru a a afla mai multe informatii despre cum putem evita o eventuala infectare si despre optiunea vaccinarii este recomandat sa ne adresam medicului de familie si putem accesa www.desprecapuse.ro , o sursa de date si informatii.Indiferent de unde ne informam, ar trebui sa tinem cont de cateva recomandari pentru a face iesirile in natura cat mai sigure.In primul rand, trebuie sa stim zonele unde capusele https://www.desprecapuse.ro/?cmp=5cfbfe48-7186-4861-80a4-835c8a5, iar sfatul medicului este sa le evitam.Daca totusi ajungem pe acolo, e bine sa purtam haine deschise la culoare, tricouri cu maneci lungi, pantaloni lungi si sa ne verificam regulat de capuse.La toate acestea, daca avem la indemana spray anti-insecte sau penseta pe care sa le folosim imediat, scadem riscurile de infectare.- Viza ANMDM nr 9799E/06.07.2020