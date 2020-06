A fost prelungita cu 7 ani valabilitatea cardurilor nationale de sanatate emise pana la 31 decembrie 2014

Ziare.

com

Guvernul a aprobat o Hotarare care prevede ca, incepand cu luna iulie 2020, se genereaza si se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile nationale de asigurari de sanatate emise pana la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii certificatului.Reglementarea vine in contextul in care valabilitatea certificatelor inscriptionate pe cardurile nationale de asigurari de sanatate ar fi expirat in anul 2020 pentru aproximativ 4,2 milioane de carduri, urmand ca in anul 2021 sa expire alte 10 milioane de carduri."Solutia de prelungire a certificatelor inscriptionate pe cardurile nationale va face economii substantiale, de peste 30 de milioane de euro, binevenite in perioada dificila pe care o traversam, in care exista o presiune financiara suplimentara in sistemul de sanatate determinata de pandemie", a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS.Costurile acestei solutii sunt in valoare de aproximativ 550 mii lei, fata de 165,4 milioane lei, cat ar fi costat retiparirea a 14,2 milioane de carduri de sanatate. Hotararea aprobata de Guvern degreveaza bugetul Ministerului Sanatatii pentru anii 2020 - 2021 de cheltuielile de tiparire a cardurilor a caror valabilitate expira in aceasta perioada, precum si bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate de cheltuielile aferente distributiei acestora.Scrierea noului certificat pe CIP-ul cardului se va face in mod automat. La nivelul aplicatiei furnizorului de servicii medicale, in momentul introducerii cardului in cititor, sistemul va detecta certificatul expirat si il va inlocui fara nicio interventie a furnizorului.