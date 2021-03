Baciu, despre rezultatele unui nou studiu: Sunt exact invers. Vaccinul AstraZeneca a aratat o eficienta de 95% fata de formele grave. Pfizer, protectie de 85%

"Exista multe informatii false... Tocmai am citit un studiu amplu facut in Scotia privind eficienta fata de formele grave ale COVID a serurilor Pfizer si AstraZeneca dupa administrarea primei doze. Studiul a cuprins o cohorta de 5,1 milioane de persoane vaccinate. Rezultatele sunt exact invers perceptiei actuale. Vaccinul AstraZeneca a aratat o eficienta de 95% fata de formele grave ale bolii, iar Pfizer a aratat o protectie de 85%", a explicat Andrei Baciu pentru sursa citata.Acesta a precizat ca incepand cu 15 martie va fi deschisa platforma pentru inscriere in etapa a 3-a a campaniei de vaccinare, etapa in care se vor putea inscrie toti cei care vor dori sa se imunizeze.Pentru vaccinarea la liber, programarile si vaccinarile vor demara abia cand vor fi activate centrele, a explicat Andrei Baciu, iar oamenii vor fi notificati prin sms si e-mail cu data programarii primei doze si a rapelului.