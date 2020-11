S-au vandut cu 50% mai multe vaccinuri antigripale decat anul trecut

"Cererea de vaccin gripal a crescut foarte mult in acest an fata de cel trecut, ceea ce a condus la o majorare cu aproximativ 50% a numarului de doze comercializate atat prin Programul National de Sanatate, cat si pe piata libera", arata o analiza a Consiliului Concurentei.Astfel, in perioada august - octombrie 2020, s-au comercializat aproximativ 1,1 milioane doze de vaccin gripal, din care 75% au fost distribuite prin Programul National de Sanatate, diferenta fiind vanduta pe piata libera, prin farmacii. Comparativ, in aceeasi perioada a anului trecut, s-au vandut 736.560 doze de vaccinuri gripale, procentul distribuit prin Programul National de Sanatate fiind tot de 75%, arata autoritatea de concurenta.In Romania, sunt autorizate pentru a fi puse pe piata trei vaccinuri gripale: Vaxigrip, Influvac, disponibile sub forma de seringa preumpluta, si Fluenz, sub forma de spray sau aplicator nazal.Desi toate cele trei vaccinuri vizeaza aceleasi tulpini de virus, Vaxigrip si Influvac au o Denumire Comerciala Internationala (DCI) comuna - vaccin gripal inactivat, iar Fluenz are o DCI distincta, respectiv vaccin gripal viu atenuat.Vaccinurile gripale sunt incluse in Programul National de Vaccinare si se distribuie prin intermediul medicilor de familie pentru a fi vaccinate gratuit persoanele cu varsta peste 65 de ani, cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, copiii si batranii institutionalizati, personalul medical si gravidele, conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Astfel, Ministerul Sanatatii a incheiat, anul trecut, un Acord cadru de achizitionare de vaccin gripal inactivat (Vaxigrip/Influvac) pentru o perioada de 4 ani."Conform datelor furnizate de Ministerul Sanatatii, pentru sezonul 2020-2021, s-au achizitionat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dubla fata de anul trecut, din care 330 000 doze s-au distribuit in luna septembrie si 500.000 in octombrie. Ministerul Sanatatii a mai anuntat ca 930.000 doze de vaccin gripal vor ajunge, in perioada urmatoare, la directiile de sanatate publica si mai apoi in cabinetele medicilor de familie, ultima transa urmand sa fie livrata la inceputul lunii decembrie", mai arata Consiliul Concurentei.Persoanele care nu beneficiaza de vaccinare gratuita pot achizitiona din farmacii fie vaccin gripal inactivat, fie vaccin viu atenuat.Astfel, in anul 2020, au fost comercializate prin farmacii cu 33,11% mai multe vaccinuri inactivate fata de anul precedent, respectiv 193.231 in anul 2020 fata de 145.162 in anul 2019. De asemenea, in anul 2020, au fost achizitionate cu peste 1.600% mai multe vaccinuri gripale vii atenuate, prin raportare la anul 2019, respectiv de la 1.668 vaccinuri in 2019 la aproximativ 30.000 vaccinuri in 2020.Preturile vaccinurilor gripale comercializate prin farmacii s-au mentinut la acelasi nivel fata de anul trecut. Astfel, preturile maxime reglementate (conform CANAMED) sunt intre 51 si 60 lei pentru o doza de vaccin gripal inactivat si 130 lei pentru un pulverizator sau 1.060 lei pentru 10 aplicatoare de vaccin gripal viu atenuat.Vaccinurile gripale fac parte din categoria mai larga a vaccinurilor sezoniere, diferite de vaccinurile pandemice, si protejeaza impotriva virusilor gripali care circula in mod curent.In perioada februarie-martie a fiecarui an, OMS publica recomandari cu privire la componenta vaccinurilor gripale aferente sezonului urmator, pe baza prognozelor referitoare la contextul epidemiologic.