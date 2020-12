STS: Persoanele care se programeaza online pentru vaccinare nu au nevoie de semnatura electronica

"In contextul informatiilor vehiculate in spatiul public privind obligativitatea detinerii unui certificat de semnatura electronica de catre cetateni pentru inscrierea in platforma de programare pentru vaccinare impotriva COVID-19, Biroul de Presa al STS face urmatoarele precizari. Cetatenii care fac parte din etapa 3 (populatia generala) de vaccinare vor putea sa se inscrie in platforma electronica, fara a fi conditionati de detinerea unui certificat digital calificat (semnatura electronica). Pentru populatia generala atat inscrierea in platforma, cat si vaccinarea propriu-zisa sunt gratuite", transmite STS printr-un comunicat de presa.STS precizeaza ca inscrierea pe platforma informatica prin aplicarea certificatului digital calificat este obligatorie doar pentru beneficiarii vaccinarii din etapele 1 si 2, care constituie persoane juridice si sunt programati centralizat de catre responsabilii desemnati de la nivelul fiecarei institutii eligibile.Aplicarea semnaturii electronice certifica faptul ca documentele incarcate in sistem apartin unei institutii publice sau private, care face parte din categoria populationala care poate beneficia de vaccinare.STS reaminteste ca, potrivit Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19, la acest moment, programarile si vaccinarea efectiva sunt disponibile doar pentru etapa 1 - persoanele incluse in categoria lucratorilor din domeniile sanatatii si social - sistem public si privat.Pentru etapa 3 (populatia generala), inscrierile nu sunt disponibile in acest moment. Cetatenii isi pot crea un cont in platforma, insa optiunea de programare efectiva va fi activa ulterior, dupa parcurgerea primelor doua etape de vaccinare.CITESTE SI: