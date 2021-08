Părintele Doboș intervine ironic în disputa "sex versus gen": "Am devenit supi și strigam peste tot că sunt discriminată"

Părintele a postat pe Facebook o scurtă glumă, a cărei morală este că noua controversa care afectează de câteva zile în spațiul public este lipsită de substanță."O țineam sus și tare că sunt Papesa Francisc.Oamenii râdeau de mine, evident. Dar eu am devenit supi și strigam peste tot că sunt discriminată, gen. Mă înțelegi?!Când biologia m-a trezit să merg la baie am descoperit că eram doar Papa Francisc.Iar când m-am trezit din vis am văzut că eram doar popa Francisc.Doamne, tu mi-ai dat sexul, iar eu căutam genul. Mulțam că mă trezești mereu la cine sunt cu adevărat: )))Capisci?!", scrie Francisc Doboș pe Facebook.Politicienii AUR contestă faptul că pe noile cărți de identitate electronice termenul "sex" este înlocuit cu "gen" spre deosebire de actul de identitate standard. O poziție similară a mai avut și un lider PNL Chestorul de Poliție Cătălin Giulescu a explicat miercuri, 4 august, că rubrica "gen" din noile documente de identitate va putea fi completată cu doar două opțiuni : "masculin" și "feminin".