UPDATE Cascada Bigar s-a prabusit. Romsilva respinge acuzatiile cum ca prabusirea ar fi fost provocata de lucrarile din apropiere VIDEO

Romsilva a negat informatiile aparute in presa potrivit carora prabusirea cascadei ar fi fost cauzata de captarea apei de catre pastravaria Valea Minis."Romsilva respinge cu fermitate informatiile false referitoare la prabusirea Cascadei Bigar, lansate in spatiul public de un ghid turistic si "activist de mediu". 🔴 Acesta a lansat informatia FALSA ca prabusirea cascadei Bigar ar fi fost provocata de captarea apei de catre pastravaria Valea Minis. Care este adevarul? ℹ️ Pastravaria Valea Minis a fost construita in perioada 1986-1988, inclusiv o lucrare de captare pe izvorul Bigar, iar in ultimii 33 de ani NU s-a mai efectuat nicio lucrare suplimentara, deci NU aceasta este cauza prabusirii cascadei. ℹ️ Asa cum am precizat anterior, cascada Bigar s-a prabusit din cauze naturale, sub propria greutate, in urma acumularii in timp a travertinului si a muschiului. ⚠️ Informati-va corect ‼️ 🟢 Asa cum am promis, revenim cu imagini noi, momentul in care cascada Bigar s-a prabusit", se arata in mesajul celor de la Romsilva "Avem, din pacate, si o veste neplacuta.‼️ Cascada Bigar, una dintre cele mai frumoase obiective turistice din Parcul National Cheile Nerei - Beusnita, s-a prabusit astazi din cauze naturale.ℹ️ Travertinul si muschii care s-au acumulat in timp, au crescut in dimensiuni si greutate, iar astazi a cedat sub propria greutate.ℹ️ Colegii nostri sunt la fata locului, iar zilele urmatoare vom reveni cu mai multe amanunte si imagini", se arata in anuntul celor de la Romsilva Motivul este interventia omului in circuitul apei, a explicat, pentru Deutsche Welle , ghidul de turism Mircea Jumanca si activist pentru protectia mediului. "Travertinul, roca din care este formata acea cascada, este un calcar care se depune constant odata cu trecerea apei dulci. Dar apa din izbucul care alimenta cascada a fost deviata pentru o pastravarie, astfel ca roca nu a mai avut parte de necesarul ei natural", a precizat Jumanca.Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, s-a declarat socat cand a aflat vestea ca una dintre cele mai vizitate cascade din acest judet, Cascada Bigar, s-a prabusit."Sunt socat, imi pare rau. Era cel mai vizitat loc din judetul nostru. O sa analizam ce este de facut, dar cu natura nu te joci. E un fenomen normal, ne intristeaza pentru ca aducea multa atentie si interes pentru zona noastra, dar Caras- Severin are multe locuri frumoase si va invitam sa le vizitati", a declarat Romeo Dunca pentru News.ro.Aflata in apropiere de localitatea Bozovici din judetul Caras-Severin, Bigar a devenit unul dintre principalele obiective turistice din Parcul National Cheile Nerei-Beusnita, avand una dintre cele mai spectaculoase caderi de apa din lume. De altfel, The World Geography a clasat cascada Bigar pe primul loc in clasamentul celor mai frumoase cascade unice din lume realizat in 2013.Amenajarea cascadei Bigar a pornit de la initiativa angajatilor din fabrica Coca-Cola HBC Timisoara, care au remarcat potentialul turistic al zonei si si-au dorit ca accesul la baza cascadei sa fie mai usor si sigur.Dupa aproape zece luni de amenajari, pe 26 mai 2017, cascada Bigar si-a deschis oficial portile pentru turistii pasionati de frumos si natura.Demarate in luna iulie 2016, aceste lucrari au vizat dezvoltarea unui traseu turistic coerent, incepand cu accesul in zona cascadei Bigar si continuand cu restul obiectivelor turistice din apropierea sa.