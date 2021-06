Ce a cauzat prabusirea cascadei Bigar: "Carbonatul de calciu pietrifica covorul de muschi, care se regenereaza"

Expertii Romsilva au mentionat in analiza cauza cea mai probabila a prabusirii cascadei, una dintre cele mai populare obiective turistice din Romania "Cascada Bigar s-a format in timp, prin depunerea carbonatului de calciu din apele Izbucului Bigar, care a fost acoperit de un covor de muschi. Carbonatul de calciu pietrifica acest covor de muschi, care se regenereaza cu noi straturi de muschi vii, astfel incat o cascada de acest tip creste permanent in dimensiuni. Cascada Bigar a atins dimensiuni considerabile ca greutate si volum si a cedat sub propria greutate", afirma cei de la Romsilva.Analiza arata ca responsabilii din domeniu nu vor interveni pentru refacerea caderii naturale de apa."Mentionam ca aceasta cascada este intr-o dinamica naturala permanenta si in timp se va regenera, prin depunerea unor noi straturi de muschi pietrificat. De altfel, o cascada de acelasi tip, cascada Moceris, tot din Parcul National Cheile Nerei - Beusnita, a suferit o surpare similara in urma cu cinci ani, iar in zona cascadei Bigar exista urme ale unor astfel de fenomene similare petrecute in trecut.Cascada Bigar, una dintre cele mai populare destinatii turistice din zona Banatului, se afla in Zona de Protectie Integrala a Parcului National Cheile Nerei - Beusnita, in Rezervatia Naturala "Izvorul Bigar", o zona in care interventia umana este minima, iar procesele naturale trebuie sa se desfasoare liber.Acesta este motivul pentru care administratia parcului nu a intervenit cu masuri invazive, respectiv constructii care sa sprijine structura de travertin a cascadei, o astfel de interventie impiedicand procesele naturale", se mai arata in comunicat.Oficialii Romsilva au amintit si teoria lansata in spatiul public, potrivit careia prabusirea ar fi fost cauzata de devierea cursului de apa."Regia Nationala a Padurilor - Romsilva respinge cu fermitate acuzatiile false si lipsite de orice fundament stiintific ale unui ghid de turism, care a lansat in spatiul public informatia cum ca o lucrare de captare partiala a izvorului Bigar pentru pastravaria Valea Minis, realizata in urma cu 33 de ani, ar fi provocat prabusirea peretelui cascadei Bigar. Cantitatea de apa care sa favorizeze depunerile carbonatului de calciu trebuie sa fie una moderata pentru a facilita acest proces natural, deci nu o eventuala micsorare a debitului de apa ar fi dus la surparea peretelui cascadei", mai arata punctul de vedere postat pe Facebook