Camelia Bogdan, dupa victoria la CEDO: "Apreciez ca domnul Dan Voiculescu este eligibil pentru sechestarea averii"

Camelia Bogdan a vorbit despre sentinta CEDO din 20 octombrie in cadrul unei discutii cu membrii fundatiei Centrul Ratiu pentru Democratie."Victoria de la CEDO reprezinta un moment istoric pentru justitia din Romania. CEDO a constatat ca nu am avut cale de atac impotriva suspendarii generate de o procedura in care domnul Dan Voiculescu a intervenit ca parte, prin Fundatia Facias, al carui beneficiar real este. Nu cred ca s-a mai auzit vreodata in istoria Statului de drept ca un judecator sa fie tras la raspundere de catre infractorul pe care l-a condamnat la inchisoare si de la care a confiscat pentru bugetul de stat 100 de milioane de Euro, pentru ca a predat anti- coruptie functionarilor Romaniei", a declarat Camelia Bogdan.Potrivit judecatoarei, speta prezinta interes si pentru determinarea raspunderii celor care "favorizeaza cleptocratia", prin impiedicarea recuperarii produsului infractiunii: "Avand in vedere ca autoritatile romane refuza sa recupereze prejudiciile la bugetul de stat, apreciez ca in cauza domnul Dan Voiculescu este eligibil pentru sanctiunile prevazute de Global Magnitsky Act, ce permit sanctiuni financiare si sechestrarea averilor pentru cei vinovati de incalcarea Statului de drept".Camelia Bogdan a fost exclusa din magistratura de doua ori. Prima data, in 8 februarie 2017, in urma unei decizii a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii pe motiv ca s-ar fi aflat in incompatibilitate| conflict de interese.La Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 judecatori al Curtii Supreme a admis recursul pe 13 decembrie 2017 stabilind ca judecatoarea sa fie sanctionata disciplinar prin mutarea, pe o perioada de 6 luni, de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data de 15 ianuarie 2018.A fost exclusa pentru a doua oara din magistratura in aprilie 2018, pe motiv ca ar fi incalcat principiul repartizarii aleatorii a dosarelor. Recursul este pe rol la Curtea Suprema.In 2018, Camelia Bogdan a fost distinsa cu Premiul Ion Ratiu pentru Democratie, oferit cu sustinerea Fundatiei Caritabile a Familiei Ratiu.